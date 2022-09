Urribarri en Concepción del Uruguay: “En 2023 vamos a ir para donde vaya Cristina”

Con un gran marco de público y la concurrencia de la dirigencia y la militancia del peronismo de Concepción del Uruguay y de ciudades cercanas, se presentó este jueves en la ciudad el libro “Néstor, el hombre que cambió todo” con su autor, Jorge “Topo” Devoto, y el ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri.

“Venimos repitiendo que el amor vence al odio, pero en estos días nos dimos cuenta que el amor no alcanza para vencer al odio. Al odio se lo vence con política, con militancia y con memoria”, expresó Urribarri durante la actividad.

Concurrieron, entre otros, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; el ex vicegobernador y ex intendente José Lauritto; el ex intendente Carlos Schepens; concejales, funcionarios municipales y autoridades del PJ local.

También se hicieron presentes el diputado y ex intendente de Colón, Mariano Rebord; los intendentes de Herrera, René Bonato, y de Las Moscas, Julio Schimp; la ex diputada nacional Delma Bertolyotti, la ex diputada Miriam Lambert, el senador Oscar Arletazz y el dirigente y funcionario municipal Ezequiel Valdunciel, entre otras autoridades institucionales, partidarias y de juntas de gobierno de la zona.

“El intento de asesinato contra Cristina fue un hecho muy grave. Ella está ilesa y viva de milagro, pero la paz social y la democracia están gravemente heridas en la Argentina”, continuó Urribarri. Consultado desde el auditorio sobre los pasos a seguir en materia de armado político en Entre Ríos, el ex mandatario respondió: “En 2023 vamos a ir para donde vaya Cristina”.

Durante la presentación, Devoto y Urribarri compartieron anécdotas y vivencias junto a Néstor y Cristina. Urribarri se refirió al antes y después que significó en su vida y en su historia política la cercanía con Néstor y repasó los días vividos entre septiembre y octubre de 2010 junto al ex presidente, pocas jornadas antes de su fallecimiento.

Devoto, por su parte, relató cómo surgió el proyecto presidencial de Kirchner, los años en la Patagonia, las recorridas secretas de noche por Buenos Aires relevando a las personas en situación de calle y episodios memorables como el trasfondo de la foto en la que el ex mandatario le toca la pierna al entonces presidente de EEUU George Bush o el vínculo con Facundo, el chico al que Néstor le hizo llegar un violín y cambió su destino.

“A todos nosotros Néstor nos cambió un poquito la vida. Tuve la suerte de estar junto a él en muchos momentos y me deja tranquilo que vivió su vida a pleno”, dijo el publicista, productor cinematográfico y militante peronista, que fue amigo de Néstor y hoy es una de las personas más cercanas a Cristina.

Finalmente, ante una consulta sobre una eventual candidatura de Cristina, Devoto expresó: “A Cristina no le queda otra que ser ella. Frente la situación difícil que le ha tocado, no tiene chances de delegar. Y luego de lo ocurrido en las últimas horas y de la convocatoria en la Plaza de Mayo me parece que no le queda otra”.