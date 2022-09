Se realizó la Primera Jornada de Actualización en Abordajes de la Violencia de Género

La actividad contó con la presencia de la socióloga e investigadora Dora Barrancos. Se firmó el convenio para un proyecto de investigación en un hogar de protección en Concepción del Uruguay y se compartieron experiencias y reflexiones sobre la problemática.

Se desarrolló en Paraná la “Primera Jornada de Actualización en abordajes de la violencia de género” durante la cual se expuso sobre el primer proyecto de investigación llevado a cabo entre el Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Vicegobernación, el Hogar de Protección Integral La Delfina de Villaguay y la UADER. Asimismo, se firmó un convenio para el desarrollo de un segundo proyecto de investigación con el Observatorio, el Hogar de Protección Nuevo Amanecer de Concepción del Uruguay y la UNER. Luego, se abrió un espacio para la reflexión de las prácticas en los espacios de asistencia dirigidos a mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas y el abordaje con varones denunciados.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta y la socióloga e investigadora Dora Barrancos. Además, participaron la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos, Sigrid Kunath; los rectores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Andrés Sabella y Anibal Sattler, y el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva.

Al hacer uso de la palabra, Stratta agradeció la participación de Dora Barrancos: “Siempre que no ha venido a acompañar, no solamente es un placer escucharla, sino que nos interpela a que sigamos haciendo, que sigamos tejiendo redes, que sigamos transformando, que no bajemos los brazos, que podamos ver la realidad de una manera crítica y asumiendo la responsabilidad histórica. Somos hijas e hijos de un tiempo histórico, y que eso demanda que seamos muy conscientes de la tarea y de los desafíos que tenemos por delante”.

Luego, reconoció a los municipios de Concepción del Uruguay y de Villaguay por la implementación de esos centros de protección “que son una política pública que asume el municipio con mucha convicción” y que van a permitir “evaluar y reflexionar sobre la cotidianeidad y la importancia que tienen esos espacios, que para nosotros es un insumo valioso para tomar mejores decisiones y para generar mejores políticas y programas”. En este marco, extendió el agradecimiento a las universidades: “creo mucho en que la investigación tiene que estar al servicio de mejorar nuestra realidad, y tenemos dos universidades comprometidas y municipios que a lo largo y a lo ancho de la provincia se comprometen con la agenda de género en el marco de una agenda que es la del desarrollo social y humano”.

Además, hizo hincapié en “la importancia de tener un gobierno provincial que ha hecho justamente de la agenda de género parte de su agenda pública”, y en este sentido resaltó la labor de “las legisladoras, a los legisladores que han sancionado leyes que realmente han transformado el modo en que la Legislatura también se vincula con la sociedad, porque las leyes de Paridad Integral y la de Prevención y Erradicación de la Violencia por Razones de Género han sido debatidas con una participación de la sociedad civil muy importante”.

Asimismo, agregó que “es completamente inviable poder erradicar la violencia por razones de género y trabajar para erradicar la violencia por razones de género en soledad. Creo que las grandes transformaciones de marco normativo que tiene la Argentina, justamente han sido fruto de consensos, de muchas luchas, de muchos tropiezos”.

“Construir una sociedad libre de violencia, una sociedad más justa y más igualitaria, requiere de un compromiso de toda la sociedad y de cada uno, de cada uno de nosotros. Ese sigue siendo nuestro compromiso, seguirá siendo trabajar siempre para transformar la realidad que duele, que nos interpela, pero, sobre todo, construir una sociedad que sea más justa y más igualitaria cada día“, destacó.

Por su parte, Barrancos expresó que “Entre Ríos marca un nivel importante” en cuanto a políticas para combatir las violencias de género y destacó que “hace muchísimos años que acompaño a esta provincia y sé acerca de sus convicciones” y que “esta es una ocasión muy importante para volver a medir fuerzas, además de conocer lo que está ocurriendo con dos institutos importantísimos destinados a ser el refugio para las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad”.

Asimismo, remarcó que “a nivel nacional, hemos avanzado muchísimo sin embargo no basta, no alcanza. La experiencia de femicidios en nuestro país no ha cesado. Sin embargo, creo que como nunca tenemos política pública al respecto. Hay además un gran programa nacional, hecho por el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad, pero no dejo de impactarme por lo que está ocurriendo en las jurisdicciones provinciales”.

En este sentido, explicó que lo fundamental del trabajo en territorio: “Lo importante es que haya políticas públicas entrañadas en el nivel local. Sin eso no puede haber ningún tipo de resolución ante el flagelo que llamamos violencia de género, en todas sus dimensiones”. En la misma línea, mostró su agradecimiento a la provincia de Entre Ríos por tener “una convicción tan alta, a partir de la propia convicción de la vicegobernadora y del Observatorio y de lo sinergial que ha sido el trabajo con las universidades”. Además, afirmó que “aquí hay un estado de potencia en materia investigativa para insumos prácticos y políticos” y que “tienen que envolverse las instituciones locales, tiene que haber una gran comprensión y una gran habilidad en la actuación, y aquí es fundamental la capacitación de estas unidades.

Presencias

En la jornada también participaron la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; la secretaria de Comunicación, Maricel Brusco; la directora del Museo Provincial Eva Perón, Sara Lipovetsky; senadoras, senadores, diputadas y diputados provinciales.