Se graduó la primera PAS del Programa de Becas de RUS y FAPASA

Días pasados, se recibió como Productora Asesora de Seguros (PAS) Diana Belén Aceredo, oriunda de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, quien se convirtió en la primera becada graduada del Programa de Formación en Seguros impulsado por Río Uruguay Seguros (RUS) y la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA).

Diana es una de las 25 personas becadas de este programa que comenzó en mayo de 2021 a raíz de un convenio entre RUS y FAPASA, cuyo fin es capacitar en seguros a mujeres y a diferentes colectivos sociales brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para insertarse laboralmente.

La iniciativa forma parte de las diferentes acciones que RUS realiza, en el marco de su estrategia de Seguros por la Equidad, junto a la Asociación de Mujeres en Seguros (AMES) y a Estacubierto.com a modo de generar inserción laboral, social y financiera a través de la industria aseguradora.

Quienes llevan adelante las capacitaciones del programa son profesionales de la Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS), de AMES y de FAPASA, que dictan las clases a través de una plataforma virtual abordando temáticas como la historia del seguro, su comercialización, difusión y otros contenidos afines.

Respecto a su experiencia, Diana contó: “¡Estoy super feliz! Vivir esto fue una experiencia muy importante para mi y siempre tuve el apoyo de RUS y de la gente de mi entorno que me incentivaron a seguir y a terminar de cursar. Durante la capacitación me sentí bien, también pasé por diferentes emociones porque hacía mucho tiempo que no estudiaba y tenía que adaptarme a todo lo nuevo, como por ejemplo a la modalidad virtual. Haber aprobado me pone contenta y por supuesto que me seguiré formando.”

Cabe destacar que la reciente graduada como PAS integró un equipo que colaboró en el diseño del producto Salud Trans, una cobertura de salud ideada por RUS para personas transgénero que garantiza el goce de su salud integral.

Aceredo también formó parte del programa de capacitación para asistentes de seguros, un trabajo articulado entre RUS, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de Concepción del Uruguay y la Oficina de Empleo de Concepción del Uruguay que cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Estas acciones impulsadas y acompañadas por RUS junto a diferentes entidades, tienen el fin de democratizar y promover el acceso de los seguros a todas las personas, contribuyendo no sólo a crear productos y servicios acordes a cada necesidad, sino también a generar inclusión laboral, social y educación financiera para mejorar su calidad de vida.