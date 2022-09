Mes de Prevención del Suicidio – Septiembre Amarillo

Las mujeres prefieren métodos menos nocivos para el suicidio y eso les brinda una mayor probabilidad de sobrevivir. Seguramente usted se pregunte cuáles son los métodos preferidos de ambos sexos, pero no considero indicarlos para evitar un suicidio asistido (que es la actuación del profesional médico que proporciona al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte).

Te puedes sentir, pero no estás sola (o)

Los pensamientos suicidas están asociados a problemas que pueden resolverse.

Los momentos difíciles nos ayudan a superarnos.

Existen más razones para vivir que para morir.

Tus problemas son temporales, no estarán toda la vida.

Tu problema tiene muchas soluciones, aunque en este momento no seas capaz de verlo.

No te alejes de las personas que te aman.

Busca a un aliado (amigo, religioso, maestro o doctor)

No rechaces la ayuda de especialistas en Salud Mental (Psicólogo, Psiquiatra y/o Trabajador Social)

Desarrolla una rutina y busca un Pasatiempos.

No escuches música triste, sino todo lo contrario

Realiza ejercicios físicos, relajación, respiración y meditación.

Ante la depresión y las ideas suicidas que de ella derivan sólo puede resultar eficaz una terapia que ayude a recuperar el control y la esperanza.

RELACIÓN TERAPÉUTICA:

Debe existir una regularidad en la terapia, acogimiento y aceptación positiva del terapeuta. Disponibilidad del terapeuta y actitud animadora (No en extremo feliz), además de un interés genuino por la vida del paciente.

¿QUE PUEDE HACER UN FAMILIAR?

No dejes solo a la persona con ideas o tentativas suicidas (incluso para ir al baño, ya que es el lugar más privado y donde ocurre la mayor cantidad de suicidios) y acompáñale 24 horas hasta que pase la crisis verdaderamente.

No lo rete o desafíe y bríndele todo su apoyo.

Evite decir “tienes que poner de tu parte”

Elimine objetos o sustancias peligrosas del alcance de su familiar.

Busquen la ayuda especializada y de ser necesario hospitalización.

FAMILIA SOBREVIVIENTE

El suicidio tiene un fuerte impacto en la familia de aquellos que lo comete y en las personas que los conocieron. Es más doloroso para la familia que otros tipos de muerte y con frecuencia más difícil de aceptar y reconocer. Los padres quizás consideren que el suicidio de su hijo adolescente fue una muerte accidental. Tal vez la familia experimente fuertes sentimientos de culpa y vergüenza que hacen que sea imposible un duelo normal.

ACCIONES:

Deben contemplarse acciones de Prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, continuidad de cuidados y postvención.

No debemos nunca dejar de hablar del suicidio, porque hablar de este tema no es promoverlo sino prevenirlo. Todas, absolutamente todas las personas debemos tener una correcta EDUCACIÓN PARA PROMOVER LA VIDA. Cualquier rama profesional o en cualquier rincón del mundo se debe conocer cómo prevenir el suicidio. Aún nos falta mucho para dominar este tema que afecta a nivel mundial y que no deja de ser el tema más grave en Salud mental -incluso más que la Esquizofrenia. Dejando secuelas psicológicas en los familiares sobrevivientes y una afectación grave en el orden económico de la sociedad. Ahora ya sabes por qué septiembre se convirtió en amarillo y espero que “tú también te conviertas en amarillo”, siendo la cinta amarilla el símbolo de la conciencia y prevención del suicidio. Para los sobrevivientes de todo el mundo el corazón en el centro de la cinta está, en memoria de sus seres queridos.

¡Si alguna vez estás en este punto de dolor o desesperación, por favor pide ayuda!