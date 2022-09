Información de Colón

Se inscribe a un certamen para acceder a becas culturales: La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a los jóvenes de nuestra Ciudad a participar de la gala «Becario en Escena» que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de septiembre a las 17 hs. en la Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

El encuentro de talentos es organizado por el Instituto Becario, dependiente del Gobierno de Entre Ríos en un trabajo mancomunado con el municipio. Habrá cuatro ganadores por final (uno por categoría) y tres menciones especiales en cada una de las disciplinas, independientemente de la categoría.

Acerca del evento

La gala se realizará en formato presencial, con 3 jurados referentes de la Cultura. Habrá tres categorías: A (de 6 a 12 años), B (de 13 a 18 años) y C (de 19 a 25 años, cumplidos al 30 de junio de 2021). El máximo en la categoría grupal es de 6 integrantes.

Disciplinas

Se podrá presentar en escena, espectáculos vinculados a música (canto, instrumental, recitado, etc.), danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, entre otras) y expresiones libres (teatro, unipersonal, stand up, etc.). La organización del evento recuerda que no podrán competir aquellas disciplinas federadas en un deporte.

Desde el municipio, se les recuerda a los interesados en participar, que deberán leer el reglamento y completar la ficha de inscripción (vigente hasta el 13 de septiembre próximo) que figura en www.institutobecario.gov.ar, o inscribirse en la Casa del Bicentenario de Colón de lunes a viernes de 8:00 hs a 13:00 hs. o comunicarse al 3447 646909.

Continúan las reuniones con las instituciones que conforman el Co.A.Tur: El secretario de Turismo y Cultura Federico Escher se reunió con la directora de la Escuela Normal Superior “República Oriental del Uruguay” Mirta Colombo, para definir el miembro de la escuela que integrará el Co.A.Tur.

Entre otros temas, en la reunión se avanzó en la participación de la Escuela Normal con el apoyo de turismo del evento de estatuas vivientes que tendrá lugar el martes 27 de septiembre.

La reunión se dio en el marco de las reuniones bilaterales que se llevan a cabo con las instituciones que conforman el Consejo Asesor de Turismo de Colón brindando herramientas para un plan integral de turismo.

El Municipio de Colón participó de capacitación en enología en Arroyo Barú: Se llevó a cabo la capacitación de “Elaboración de Vinos Espumantes”, realizada en la Finca Tres Lomas, Bodega Alonzo Sáenz, de la localidad de Arroyo Barú, Departamento Colón.

Estuvo a cargo del Enólogo Tomás Guido quien hizo un recorrido por el viñedo brindando algunos ítems sobre la poda, luego llevó a cabo la explicación para la producción de vino base y por último el proceso para lograr un espumante.

El Equipo Técnico de la Dirección de Producción del municipio de Colón participó con el objetivo de adquirir información importante para apoyar y promover a los productores locales, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Producciones Identitarias.

En dicha capacitación estuvo presente también la Asociación Mujeres Entrerrianas del Vino, enólogos, productores y aficionados a la cultura vitivinícola. Finalizado el evento se brindó la posibilidad de degustar los vinos de dicha bodega.