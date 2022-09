Guillermo Pitón ganador de la A6

«Para aplaudir a la organización de la carrera, sé que trabajaron muy duro para brindar un hermoso espectáculo»

El gualeyo tuvo revancha luego de que en 2021 repetidos problemas mecánicos lo dejaran fuera de su carrera, ganando la General y la Clase A6 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Paso La séptima fecha del campeonato en nuestra ciudad, con un parque de autos importante, con mucha gente que disfruto y colmo los lugares donde pasaba la carrera.

Yo creo que no puedo pedir más, una carrera con todos los condimentos; arrancamos el sábado, a pocos km de largar nos quedamos sin tercera, igualmente no hizo que bajáramos el ritmo que trajimos desde que largamos; algunos errores que cometimos, pero con todo eso el día domingo podíamos redondear una excelente carrera ganando la clase y la General que hace tiempo no se me daba en casa” Comento Guille que lleva en la butaca derecha a Juan Capurro.

“Para aplaudir a la organización de la carrera, sé que trabajaron muy duro para brindar un hermoso espectáculo; agradecer a mi Familia, a mis Mecánicos, el grupo de Amigos que estuvieron y a las Empresas que hacen posible que estemos en cada carrera que son; Yale, Festo, Kaeser, Garware, Tecmaesjetfix, Optica Look, Transportes Bodgan, Grupo Rosario Maquinas, Capovilla, Pinturas JCH y Lubricantes Zignego y a todos los que de alguna manera hacen que podamos correr.

Nos Vemos en La Paz!”