El municipio homenajeará a las y los maestros en su Día con un documental

El ciclo audiovisual MCU emitirá un nuevo capítulo. En esta oportunidad, será por el “Día del Maestro”, personificando el homenaje en la maestra rural Laura Fick.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay, pone nuevamente al aire el Ciclo MCU “Memoria Común Uruguayense”. En esta oportunidad será para honrar a las y los maestros y maestras, claros merecedores del homenaje a partir del rol que cumplen en la sociedad actual. Por ello, este capítulo de MCU está destinado a difundir la historia de la maestra rural Laura Fick y podrá verse precisamente desde este domingo, 11 de septiembre, cuando se estrene a las 12.30 a través del canal de YouTube “Municipalidad de Concepción del Uruguay” o ingresando al link: https://youtu.be/-ku_7vwHwe0

Fick hace un sensible repaso por sus décadas desempeñándose como maestra de campo. “Me recibí de maestra. Yo había practicado en un solo grado y la primera suplencia me tocó en la Escuela N° 20 ‘Antonio Ruiz’, de Colonia Los Ceibos… Me encuentro con un aula multigrado, tenía alumnos de 1° a 7° grado, yo no sabía a dónde ir, porque no estaba preparada para grados múltiples”, eso fue en 1980.

En otro momento del capítulo, Laura recuerda: “Yo siempre viajaba a dedo, pero en esta escuela tuve que comprarme el primer Fitito porque no pasaba nadie. Salía el viernes a las 16.30 y si la gente había venido al pueblo, lo había hecho más temprano. Entonces compramos el primer Fitito”, recordó al narrar su paso por la Escuela N° 39 “José Gervasio Artigas”, de Colonia Sesteada.

Quienes no puedan ver este domingo el documental, el mismo quedará a la vista de todo el público que desee compartir esta experiencia de vida y recordar – también – experiencias del pasado, como docente o como alumno o alumna.