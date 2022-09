El Lobo a Pronunciamiento por la victoria

Luciano Ezequiel Julio, de Cipolletti, será el árbitro del choque en Pronunciamiento entre el Depro y Gimnasia, que se jugará el domingo desde las 15. Partido clave para ambos aunque para el Lobo la exigencia será mayor ya que llega obligado a ganar para seguir con chances de lograr un lugar entre los ocho que buscarán un ascenso.

PROGRAMA

Los otros partidos

DEPRO vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

Cancha: estadio «Delio Esteban Cardozo» (Depro)

Hora de comienzo: 15:00

Árbitro: Luciano Exequiel Julio (Cipoletti).

16:00: San Martín (Formosa) vs. Racing (Cba.)

Árbitro: Gustavo Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

16:00: Defensores de Belgrano vs. Sarmiento.

Árbitro: Matías Ezequiel Billione Carpio (Córdoba).

16:00: Sportivo Las Parejas vs. Crucero del Norte.

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María)

16:30: Gimnasia y Tiro vs. Boca Unidos.

Arbitro: Bruno Amiconi (Salto)

17:30: Central Norte (Salta) vs. Sportivo Belgrano.

Árbitro: Mauricio Exequiel Martín (Tucumán)

19:00: Atlético Paraná vs. Juventud Antoniana.

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)

Lunes

20:00: Unión (Sunchales) vs. Juventud Unida.´

Arbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán)

Libre: Douglas Haig (Pergamino).