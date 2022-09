Dr. Carlos Alberto Bonnín Q.E.P.D.

Los que tuvimos el honor y el privilegio de haber llegado a tener con vos un trato personal, no te olvidaremos nunca. Destaco que antes de ser un buen abogado fuiste una muy buena persona, excelente amigo, esposo y padre de familia, a las que le dedicaste tus mejores energías .Como abogado ejerciste activamente la profesión, trasuntando en ella los aspectos sobresalientes de tu personalidad eras un abogado en el que se podía confiar, leal y colaborador con el adversario, amante de los acuerdos y no del conflicto, incluso en situaciones que te eran netamente favorables. Pues eran muchos y muy variados tus modos de expresarte, siempre en pos de la ley, la justicia y la libertad. Y siempre con la pasión que ponías en los debates, defendiendo lo que creías justo, lo que entendías equitativo, con el espíritu solidario que mantuviste toda tu vida. Los beneficios que obtenias los volcabas siempre en favor de la buena vida, de tu familia, en los encuentros con colegas, que soplias promover, en tus practicas deportivas, especialmente en la náutica y en el basquet .Estabas orgulloso de tus hijos, me decias que habias invertido mucho en ellos y viste los frutos de tu siembra muy abundantes, has logrado todo el éxito que se puede lograr. El placer de la vida. Tus nietos te recordaran por el tratamiento muy especial que les diste, era frecuente encontrarte frente a la escuela Avellaneda a donde concurrías para buscarlos y llevarlos a sus hogares y brindarles el cuidado y el cariño propio de los abuelos. Te encontrabamos siempre en los pasillos de tribunales de andar parsimonioso y armónico y con un trato siempre amable, empatico. Con tu fallecimiento la ciudad se queda sin un buen buen abogado, un buen amigo, un mejor vecino y un gran padre y abuelo.Un abrazo , para todos tus seres queridos . DR. HECTOR FIDEL RODRIGUEZ