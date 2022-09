Dictaron prisión preventiva para una de los involucradas en el caso de narcomenudeo

Como se informara días atrás, dos mujeres fueron detenidas por la Prefectura Naval, durante un procedimiento llevado adelante por orden del Juzgado de Garantías, relacionado a una investigación por narco menudeo, llevada adelante por la Fiscalía a cargo de la doctora María José Labaltta.

Es así que, en relación a esta causa, ambas detenidas fueron alojadas en Comisaría del Menor, tras lo cual se realizó audiencia para determinar su situación, quedando una de ellas detenida con prisión preventiva y la restante en libertad con reglas de conducta y ligada a la causa.

Se trata de Mariana Carla Ríos (39) y su hija, Kiara Abigail Rojas (19), a quienes se les imputa la comercialización de estupefacientes en el complejo habitacional 30 Viviendas, ubicado en el Barrio La Concepción junto a la Defensa.

La semana pasada se realizó la audiencia para tratar la situación de ambas mujeres, que son representadas por el doctor Jair Gay, audiencia presidida por el juez de Garantías, doctor Gustavo Ariel Díaz.

Concedida la palabra a la agente fiscal dio lectura al hecho atribuido a ambas coimputadas, señalando que al menos desde principios de agosto de 2022 y hasta la fecha, comercializaron cocaína en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de las entregas de éstas y como contraprestación sumas de dinero, realizando tales actividades en el Complejo 30 Viviendas del Barrio La Concepción, agregando el resultado positivo del allanamiento y requisa La fiscal señaló que en el caso de María Carla Ríos, tiene una condenada a prisión efectiva, que no está firme, y se está esperando resolución de la Cámara de Casación Penal, y que al tiempo de la requisa personal, tenían ambas, en sus prendas de vestir, sustancias estupefacientes y son dos personas que se dedican a la venta de sustancias estupefacientes, lo que se corroborará con el informe que se solicitará a la Policía Federal, más allá de la prueba de campo narcotest, con lo cual se confirmaría la afectación de la salud pública, no es venta para consumo personal, y lo dice lo encontrado en el allanamiento, sino el motivo de su condena, y con la investigación realizada, se constató un «pasamano», que ante la entrega de dinero, le entregaban sustancias estupefacientes, que afectan la salud, y parece que nadie controla este tema, así que no podría quedar en su casa, porque podría entorpecer la investigación, y que esta debería estar cumpliendo la prisión preventiva, en una Dependencia Policial o Unidad Carcelaria.

La doctora Labalta solicitó la prisión preventiva por el plazo de 60 días, a lo que el defensor particular se opuso, dividiendo su defensa para ambas.

El doctor Gay dijo respecto a Carla Ríos que, que tiene una sentencia que aún no está firme, y hay incidente donde se encuentra otorgada una domiciliaria y cree esta Magistratura no puede revocar ese beneficio, sino quien ha dictado tal medida, y respecto a la hija, Kiara Rojas, destacó la edad, que se encuentra escolarizada, realiza trabajos, tareas, limpia casas, en horario de concurrencia a la escuela, tiene arraigo, toda su familia vive en ciudad.

Oídas las partes, el juez dispuso la prisión preventiva de Ríos por 60 dóas, en orden a los delitos de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor” y “Tenencia de arma de fuego de uso civil”, que cumplirá en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, a disposición de este Juzgado de Garantías interesándose se anote en forma conjunta con el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, y a disponibilidad de la Fiscalía actuante Dra. María José Labalta, en tanto que en el caso de Rojas, dispuso la inmediata libertad y le impuso medidas de coerción, alternativas a la Prisión Preventiva, quedando supeditada a la causa.