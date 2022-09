Continúa el reclamo de trabajadores de LT15 por atrasos salariales y malas condiciones laborales

– Denunciaron que la empresa incumplió el compromiso de presentar una propuesta formal para sanear la deuda · Además advirtieron que en la emisora existe una “metodología de desguace de personal” que “reduce al mínimo” el equipo y muchas veces genera que los trabajadores deban “cumplir 2 o 3 roles”, se informó a APFDigital.

En una carta abierta, el personal de LT15 Radio del Litoral de Concordia detalló que actualmente la empresa les adeuda “actualizaciones salariales de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto” y también “parte del Medio Aguinaldo 2022”.

Señaló que el sistema de pago de haberes “es en cuotas, llegando incluso a cancelar sueldos en los últimos días de cada mes”.

Los trabajadores denunciaron que la empresa incumplió con el compromiso, suscrito el 11 de agosto pasado, de entregar una propuesta formal para sanear la deuda. “Situación que hasta el momento no ocurrió, faltaron a su palabra, como es su estilo y modus operandi”, cuestionaron.

Apuntaron también que “por primera vez en la historia de la radio LT15 no hay locutores o locutoras de turno los fines de semana” y que “hace tiempo que el turno noche dejo de existir”. Advirtieron que “varios compañeros y compañeras han renunciado por malos tratos y por acciones de presión por parte de las autoridades, lo que deja al descubierto la metodología de desguace de personal de la radio, reduciendo al mínimo el equipo de trabajadores y trabajadoras, lo que genera muchas veces cumplir 2 o 3 roles”.

El 11 de septiembre LT15 AM 560 cumplió 53 años, pero “los trabajadores no estamos para festejos por la falta de responsabilidad empresarial de Difusora Entrerriana, firma responsable de la emisora”, remarcaron.

En tanto, desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) se expresó solidaridad y apoyo a los reclamos del personal de la radio de Concordia.

A continuación se reproduce en forma completa el texto difundido por los trabajadores:

“Carta Abierta a los y las oyentes de LT15 AM 560, comunidad en general y a quienes deseen saber que ocurre en Radio del Litoral

Este 11 de septiembre LT15 AM 560 cumple 53 años, el barco, para los quinieleros; y usando esta metáfora, los trabajadores de la radio más importante de la Mesopotamia, queremos contarles que hoy nuestra situación laboral es la de un BARCO, pero sin timón y con rumbo incierto.

La radio cumple 53 años, por este motivo, “la jefatura operativa” tiene previsto realizar festejos para recordar la fecha. En este caso, un festival solidario a total beneficio de la Escuela N°55 Justo José de Urquiza, la escuela “la Placita” ubicada frente a la radio. De la cual LT15 es su madrina y ejerce tal función.

En primer lugar los trabajadores y trabajadoras del staff permanente de LT15 saludamos y deseamos a la escuela el mejor de los éxitos en el festival, saben que estaremos siempre junto a ellos en este día tan especial, pero es un hecho de público conocimiento la situación de precariedad laboral que estamos atravesando. Por lo que “LOS TRABAJADORES NO ESTAMOS PARA FESTEJOS” POR LA FALTA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE “DIFUSORA ENTRERRIANA”, FIRMA RESPONSABLE DE LA EMISORA.

En este momento la empresa adeuda a su personal actualizaciones salariales de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, adeuda parte del Medio Aguinaldo 2022, su sistema de pago de haberes es en cuotas, llegando incluso a cancelar sueldos en los últimos días de cada mes. Hechos que lamentablemente como trabajadores “hemos naturalizado” ante el temor de perder nuestra fuente laboral, si hacíamos reclamos correspondientes, situación a la que HEMOS DICHO BASTA.

Paradójicamente el 11 de agosto, un mes antes de “los festejos”, hubo una audiencia ante la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, Delegación Concordia, donde la empresa se comprometía a entregar una propuesta formal para sanear la deuda con los trabajadores, situación que hasta el momento, no ocurrió, faltaron a su palabra, como es su estilo y modus operandi.

A esto sumamos, otros ítems a considerar. Por primera vez en la historia de la radio LT15 no hay locutores o locutoras de turno los fines de semana.

Sistemáticamente y por diversos motivos, varios compañeros y compañeras han renunciado por malos tratos y por acciones de presión por parte de las autoridades, lo que deja al descubierto, la metodología de desguace de personal de la radio, reduciendo al mínimo, el equipo de trabajadores y trabajadoras, lo que genera, muchas veces cumplir 2 o 3 roles cuando, en cuotas nos pagan por “salarios de 2021” con una inflación del 75.9 % interanual. También nos afecta la precariedad en la que se encuentra la Frecuencia Modulada 89.3 MHz. El abandono de la planta transmisora ubicada en zona de Estación Yuquerí.

Además hace tiempo que el turno noche dejo de existir, varios compañeros dejaron de serlo y no hubo nuevas incorporaciones para sustituirlos. Hay un turno y medio que nunca se ha recuperado, una hora de descanso que no se otorga durante los turnos habituales e incluso no se abona como corresponde en el convenio de trabajo.

Estamos convencidos de la importancia clave que tiene LT15 AM 560 y el rol que deben jugar los medios privados de la provincia, para garantizar la soberanía informativa. Por eso apelamos a sus autoridades, en la búsqueda de una salida lógica y humana, a esta situación que vivimos desde hace años.

Nuestro pedido es simple, cumplimos con nuestro trabajo, somos trabajadores ustedes cumplan con su rol de empleadores paguen en tiempo y forma, traten correctamente a sus trabajadores, valoren el patrimonio histórico que tiene este medio de comunicación de la región que cumplirá 53 años, lamentablemente no en plena felicidad, sino de reflexión y tristeza. Agradecemos en primer lugar a los oyentes de la radio, fieles amigos, seguidores y los grandes artífices de este medio, a los anunciantes que confían día a día en nuestro trabajo y a los colegas que se han hecho eco de la problemática que en definitiva afecta a todo el colectivo de trabajadores y trabajadores de medios en la región.

Trabajadoras y trabajadores de LT15 AM 560”.

