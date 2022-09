Alan Nattero al frente en la Clase N7

«Cuando fuimos al Power Nahuel me dijo, hacelo como quieras pero si nos llegamos a parar nos vamos caminando a Colon porque en el Equipo nos matan”

El Piloto nacido en Colonia San Ramón y radicado en Colon subió por primera vez al escalón mas alto del podio en la competitiva clase N7 del Rally Entrerriano Río Uruguay Seguros

“Arrancamos el sábado enchufados, nos pudimos meter en los tiempos de adelante; eso era lo que me estaba costando y esta carrera lo pudimos lograr, por ahí uno de los errores es no probar el auto entre carrera y carrera, yo tengo posibilidad de hacerlo y generalmente no lo hago; el viernes anduvimos bien en el Shakedown, por ahí Tato Ramat se nos escapo un poco el sabado, sabemos que tiene un gran ritmo pero nosotros terminamos segundos muy bien pelando por algo más de un segundo con Ramiro Melchiori, el domingo arranque mucho mejor y le pude hacer una diferencia a Ramiro, culminado el primer rulo la punta estaba un poco lejos y teníamos buena diferencia a favor, así que salimos a buscar mantenernos en el largo y tratar de ganar el Power, con la mala fortuna para Gaston de que tuvo que parar y quedamos adelante, cuando fuimos al Power Nahuel (Perez su Navegante) me dijo “hacelo como quieras pero si nos llegamos a parar nos vamos caminando a Colon porque en el Equipo nos matan” pero por suerte los pudimos ganar también”

“El auto se comporto excelente el fin de semana, no tuvimos ningún tipo de problemas, era una carrera muy larga y termino entero; tengo que agradecer a Popy, a Lucas, a Facundo que trabajan con el auto, a los hermanos Adami por el motor, yo creo que es un conjunto de gente la que hace posible este resultado y eso hay que destacarlo, yo hace mucho que vengo buscando esto, por ahí era del maltratar mucho el auto y hace algunas carreras que venimos mejorando con buenos puestos y en esta oportunidad, la mala fortuna de Tato se combinó con nuestro buen desempeño y llego el triunfo que viene muy bien para seguir sumando puntos; quiero agradecer también a mi Familia que siempre apoya y se banca los días que nos vamos, a Bonnin Hermanos, a Carnicería Centro, a Indumentaria El Vitor y a Colon Deportes que hacen posible nuestra participación y por supuesto a Nahuel por sentarse conmigo en el auto; el año que viene estaremos presentes ya lo puedo confirmar y la idea es después pasar a la clase A6′.