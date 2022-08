“Urribarri tiene que explicar cómo va a devolver lo que es del pueblo entrerriano”, fustigó Orrico

“El gobernador de las cosechadoras truchas pretende desviar el eje de discusión, confrontando con Rogelio Frigerio a quien ataca reiteradamente en ámbitos partidarios. Pero lo que debería hacer, es hacerse cargo de su condena a 8 años de prisión por delitos y negociaciones incompatibles con la función pública”, lanzó el dirigente de Concepción del Uruguay, Juan Ruiz Orrico (Juntos por Entre Ríos).

Y planteó: “Como principal frente opositor es nuestra obligación advertir a los entrerrianos sobre estos discursos engañosos y malintencionados.

Y debería quedarse tranquilo, porque nuestro espacio político no va a bajar los brazos y seguirá trabajando para devolver el potencial perdido a una provincia que supo ser parte del núcleo productivo más importante de nuestro país».

“No somos nosotros los que tenemos ex funcionarios o dirigentes que nos avergüencen como entrerrianos, desfilando por tribunales, mucho menos un ex gobernador que se ha convertido en el emblema de la corrupción en la provincia, demostrado por la Justicia entrerriana”, puntualizó Orrico haciendo alusión a los funcionarios del frustrado “Sueño Entrerriano”.

Finalmente, el dirigente uruguayense sentenció: «Mientras Urribarri, a pesar de estar condenado y procesado, pretende volver al ruedo político criticando duramente a nuestros referentes; nosotros estamos preocupados por trabajar por una provincia y una ciudad realmente pujante, productiva e inclusiva».