Urribarri en La Paz: “No vamos a permitir que vuelva el fantasma del macrismo”

“Si nosotros perdemos tiempo y no le pedimos a nuestra dirigencia que empiece a hablar de cosas que hoy nadie habla y que salga a recordar las cosas que en nuestros gobiernos se hicieron y que hoy no se dicen, cuando nos acordemos va a ser tarde”, expresó este jueves el ex gobernador Sergio Urribarri, en un nuevo reencuentro militante en la Unidad Básica Eva Perón de la ciudad de La Paz.

El ex mandatario pidió a la dirigencia y a la militancia: “Salgan a caminar, salgan a hablar con la gente, salgan a decir que no todo está perdido y que no vamos a permitir que vuelva el fantasma del macrismo y su gente”.

“Hay muchos brazos caídos y resignación. Pero no está nada perdido. Nuestros rivales no tienen nada bueno para mostrar porque cuando tuvieron el poder lo único que hicieron fue daño. Nosotros tenemos muy frescos en la memoria los 12 años de Néstor y Cristina, un tiempo que en Entre Ríos nos permitió llenar la provincia de obras y realizaciones”, continuó.

“De a poquito la maquinaria se empezó a mover y vemos que los compañeros y las compañeras están haciendo reuniones, están hablando y eso para todos y para todas es una muy buena noticia”, indicó luego.

“El peronismo tiene que abrir los ojos y decirle a los entrerrianos que cualquiera de nuestros candidatos y nuestras candidatas es mejor que el candidato de ellos que ni siquiera vive en Entre Ríos”, añadió.

“He dado la vuelta a la provincia cientos de veces. Y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario hablando mano a mano, dando la cara, llevando esperanza a cada militante para asegurar que sea uno de nuestros candidatos o una de nuestras candidatas quien reciba la banda y el bastón de manos del compañero Gustavo Bordet. Ese es el mandato que tenemos y lo tenemos que lograr entre todos y todas”, expresó.

Por último, manifestó: “En el camino vamos a encontrar espinas. No les voy a hablar yo de eso, que tengo el lomo curtido por todo lo que hemos padecido estos seis años y medio nosotros en Entre Ríos, Cristina a nivel nacional y otros compañeros y otras compañeras en distintos lugares. Pero nada, absolutamente nada, nos va a amedrentar. A pesar de las injusticias y del odio estoy en mi pago dispuesto a volver a empezar todas las veces que sea necesario para que el peronismo siga siendo la esperanza de la mayoría de los entrerrianos y las entrerrianas”.