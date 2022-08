Resolvieron la prisión preventiva para joven que entró a robar a una casa y fue detenido al escapar

En la ciudad de Concepción del Uruguay, se trató este miércoles en el Salón de la OGA, ante el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, la situación procesal de un joven acusado de un robo a una casa, a solicitud de la fiscal auxiliar N° 3, Dra. Denise Caraballo. El acusado tiene tan solo 18 años y numerosas causas penales en trámite.

El acusado de un joven de apellido Noir de 18 años de edad, quien llegara representado por la Defensa Oficial, ejercida por la doctora Romina Alejanra Pino, en causa caratulada «Noir A.E. S/ Hurto en flagrancia».

La fiscal explicó en su alegato, que este muchacho, el 31 de julio pasado, en horas de la madrugada ingresó al domicilio de la víctima, en calle Allais, haciéndolo por el portón que da al patio trasero de la vivienda y una vez allí se apoderó de unos efectos, dándose a la fuga del lugar, siendo interceptado por personal policial en cercanías del lugar, instante que se observó al imputado arrojando los elementos sustraídos.

La doctora Caraballo dijo que existen cámaras de seguridad que se está esperando la desgravación, y se está investigando otro hecho producido en las inmediaciones en el cual este joven estaría involucrado, resaltando que con 18 años tiene varias causas en trámite, que han generado temor t malestar entre el vecindario, por lo que solicitó la prisión preventiva, ya que una medida menos gravosa no sería suficiente para cautelar los riesgos procesales, por el plazo de 45 días.

A su turno, la defensora se opuso señalando que se hicieron alegaciones respecto a Legajos de los que la Defensa no tiene conocimiento, y el pedido debe tener dos finalidades para no tergiversarla, que son entorpecimiento en la investigación o fuga, indicando que no encuentra los dos requisitos fundamentales, ofreciendo otras medidas alternativas.

Oídas las partes, el juez dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 30 días y su alojamiento en la Alcaidía de la Comisaría Primera.