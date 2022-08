Renovación de autoridades de la Comisión Directiva Comisión de Carnaval

La Asociación Civil Comisión de Carnaval a desarrollado la renovación de autoridades de la Comisión directiva por finalización del ejercicio de la misma.

Los miembros por voto unánime aprueban la designación de autoridades y renovación total de comisión directiva.

Queda constituida de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Martin Fernández (Comparsa Mascarada)

VICEPRECIDENTE: Andrés Casaretto (Comparsa Urugua-i)

SECRETARIO: Baltazar Hartmann (Comparsa unidos do bahía)

PRO SECRETARIO: Camila Geist (Compasa Aimara)

TESORERO: Martin Godoy (Comparsa Aimara)

PRO TESORERO: Esteban Olivo (Comparsa Mascarada)

SECRETARIO DE PRENSA: Sol Jeandet (Comparsa Urugua-i)

VOCAL TITULAR: Julián Rodríguez (Comparsa U. do Bahía)

VOCAL TITULAR: Sonia Castañeda (Comparsa Urugua-i)

VOCAL TITULAR: Azul Cañete (Comparsa Aimara)

VOCAL 1 SUPLENTE: Eduardo Isaurralde (Comparsa Mascarada)

VOCAL 2 SUPLENTE: Rubén López (Comparsa unidos do bahía)

REVISOR DE CUENTAS: Betiana Praticello

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: Patricia Núñez (comparsa unidos do bahía)

Con estos miembros queda conformada la renovación de autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación Comisión de Carnaval de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Esta Comisión tendrá a su cargo la organización de la próxima edición del carnaval de Concepción.

En los próximos días se informara los objetivos planteados y planificados para la próxima edición 2023.