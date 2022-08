Realizarán una charla sobre Derecho, diversidad e inclusión

La cátedra de Sociología de la carrera de Abogacía organiza la conferencia “Una sociedad diferente: reflexiones sobre los parámetros de normalidad y anormalidad; inclusión y exclusión”. Se realizará el 31 de agosto desde las 17.45 en el salón de actos de UCU. Estará a cargo de Vanesa Leopardo y Lucca Abreo, varón trans que contará su experiencia. La actividad está destinada a estudiantes y profesionales de la Abogacía, docentes y público en general.

Objetivos

La actividad fue pensada como espacio para:

* Reflexionar sobre los parámetros de normalidad y anormalidad, y de inclusión y exclusión.

* Conocer el aspecto jurídico de derechos fundamentales de los individuos y su libre ejercicio.

* Discernir acerca de los procesos de inclusión.

* Reflexionar sobre el concepto de igualdad desde el punto de vista social.

* Pensar y repensar el concepto social de normalidad durante la historia.

“Mediante esta actividad queremos abordar el tema de normalidad y anormalidad respecto del otro. Desde la cátedra de Sociología Jurídica tenemos un componente social y otro jurídico. Cuando hablamos de lo jurídico, una conducta no es normal cuando no cumple con la norma, pero cuando le agregamos el componente social vemos que en realidad ya no hablamos de conductas normales o anormales, sino que hablamos del otro, que puede verse diferente de lo que la mayoría adopta como convencional. Entonces lo vemos como algo anormal y comienza este proceso de estigmatizar al otro porque no es igual a lo que la mayoría acepta. Por todo esto, dentro de la cátedra nos preocupa como problemática social”, explicó la abogada Agustina García, docente de Sociología Jurídica.

También en Gualeguaychú

Igual actividad se desarrollará en la Seccional Gualeguaychú del Colegio de Abogacía, el 2 de septiembre a las 17 horas. Vale recordar que en el Centro Regional Gualeguaychú de UCU también se dicta la carrera de Derecho.