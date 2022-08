Primeras farmacéuticas graduadas de la UNER

Egresaron las primeras cuatro farmacéuticas de la Facultad de Bromatología de la UNER, luego de rendir la última materia de la carrera. El significativo momento fue acompañado por las autoridades de nuestra Universidad y de la unidad académica.

Paola Carboni, Julieta Carraud, Micaela Gómez y Eugenia Lodi rindieron Prácticas Profesionales Farmacéuticas, asignatura de la carrera que les permitió alcanzar el título universitario de Farmacia. La emotiva graduación tuvo lugar el martes 16 de agosto y las egresadas compartieron el logro con sus familiares, amistades e integrantes de la Universidad. Se trató de un nuevo capítulo en la UNER, que pone nuevamente en valor el poder de la Universidad Pública y de las propuestas académicas en las historias de las y los entrerrianos.

“Estoy muy feliz y orgullosa de haber podido culminar los estudios en la UNER, súper agradecida con todos los docentes y directivos de la casa de estudio. No fue fácil llevar año a año la carrera, pero hoy tenemos nuestros frutos. No me queda más que decir gracias a cada persona que forma parte de la institución y que hicieron posible este logro”, manifestó Lodi, oriunda de la ciudad concordiense Los Charrúas. También se refirió al recorrido por la carrera: “Fue complejo, tuvimos que pasar materias difíciles o que costaban más que otras. Pero tuvimos momentos de mucha satisfacción como un aprobado o un aliento por parte del docente. Me quedo con todo lo que pude aprender, con cada consejo de los profes. Lo mejor que me dejó la Facultad son más amigas”.

Carraud, proveniente de Gualeguay, también expresó su felicidad. “Hubo momentos más gratificantes y otros más difíciles pero mi experiencia en la Facultad fue hermosa. Me llevo muchos recuerdos, compañeros, amigos y profes que me dejaron enseñanzas muy valiosas y mucho cariño. Estoy muy agradecida con todo el personal, porque siempre nos apoyaron y se preocuparon porque nosotras aprendamos y hoy logremos culminar nuestros estudios”, manifestó. Sobre el día de la graduación, mencionó que “fue muy emotivo compartirlo con mis compañeras, nuestras familias, amigos y todos los docentes que transitaron con nosotras la carrera”.

Por su parte, Carboni enfatizó que “es un gran orgullo ser parte de la primera promoción de farmacéuticas de la provincia”. Respecto a su proceso formativo relató que “fue una hermosa experiencia de la que me llevo los mejores recuerdos. El recorrido fue largo y difícil por momentos, pero me llevo grandes amigos y ahora también colegas que me ayudaron en todo momento”. La egresada, nacida en Gualeguay y radicada en Gualeguaychú, además agradeció a sus docentes, directivos, compañeras y compañeros “por el enorme apoyo que recibí a lo largo de tantos años”.

Gómez, también gualeya, se refirió a su trayecto académico: “Fue muy llevadero más que nada por las compañeras de estudio que fueron un gran sostén. Fueron varios años de cursada presencial y lejos de nuestra casa. Tuvimos una pandemia de por medio que nos obligó a reacomodarnos, lo que también fue un desafío tanto para nosotras como para los docentes, pero por suerte pudimos superarlo y seguir en curso”. En ese marco, resaltó que “si bien no es una carrera fácil, se hizo llevadera gracias a la contención que nos brindó la Facultad”. Al igual que sus compañeras, destacó “el acompañamiento de familiares, amigos y compañeras de la Facu”, el apoyo de “docentes, del personal administrativo y de los directivos” y expresó su felicidad por haber finalizado sus estudios en la UNER.