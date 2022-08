Padres y jugadores de Gimnasia y Esgrima sub17 repudiaron el hecho de violencia

Tras los lamentables incidentes registrados este martes en el estadio Nuñez, durante un encuentro de fútbol de la categoría sub 13, padres y jugadores de la Sub 17 enviaron una nota dirigida a la Federación Entrerriana de Futbol, al Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y a la comunidad en General en la cual expresan lo siguiente:

Los padres y jugadores de la categoría Sub 17 del Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, REPUDIAMOS y LAMENTAMOS los hechos de violencia que han acontecido en el día de Ayer en la cancha del club, a instancias de jugarse el Provincial de Futbol por el hecho sucedido entre un padre y un hijo de la categoría SUB 13 y el árbitro; que han motivado la suspensión de los partidos correspondientes a Sub 15 y Sub 17; quienes fueron TOTALMENTE AJENOS a los hechos y actos antes descriptos y que nada tienen que ver con los valores y principios que pregonan desde la Institución.

Este comportamiento inadaptado e inaceptable, es responsabilidad ajena a nosotros y nos perjudica, principalmente a nuestros jugadores que con orgullo y anhelo esperaban el partido para demostrar su juego, preparándose y entrenando con toda ilusión y esfuerzo para participar de este Torneo Provincial

Como categoría que forma parte de una institución como el Club Gimnasia y Esgrima de C. Del Uruguay, esperamos que el club tome las medidas de prevención necesarias para que no vuelva a darse bajo ningún concepto una situación similar y sancione con una medida ejemplar a quienes han pregonado estos actos de violencia y perjudicado a todos.

Por último, queremos destacar que éste ha sido un acto vergonzoso e inesperado, por parte de personas ajenas a nuestra categoría y reforzar que esto nos tiene que servir como aprendizaje y que estamos convencidos que el juego se demuestra en la cancha y que podemos tener puntos de vista diferentes; pero debemos demostrar a nuestros hijos que un buen jugador significa jugar bien en la cancha y también tener valores y respeto hacia los demás.

Sin más, los saluda cordialmente. PADRES De la CAT Sub 17