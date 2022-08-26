viernes, agosto 26, 2022
Fúnebres

MIGUEL ANGEL SALVINI / BALEATO  «CHIQUITÍN»

MIGUEL ANGEL SALVINI / BALEATO  «CHIQUITÍN»
FALLECIÓ EN BUENOS AIRES  EL JUEVES 25 DE AGOSTO  DE 2022
SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A COLON
EDAD: 72 AÑOS – CASA DE DUELO:  VIEYTES 269  – CASA VELATORIA: MARIANO MORENO Y PRESBÍTERO COT  COLON  – SUS RESTOS RECIBIRÁN SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA LOCALIDAD EL VIERNES 26 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 10:00 HORAS

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