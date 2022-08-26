MIGUEL ANGEL SALVINI / BALEATO «CHIQUITÍN»
FALLECIÓ EN BUENOS AIRES EL JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
FALLECIÓ EN BUENOS AIRES EL JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A COLON
EDAD: 72 AÑOS – CASA DE DUELO: VIEYTES 269 – CASA VELATORIA: MARIANO MORENO Y PRESBÍTERO COT COLON – SUS RESTOS RECIBIRÁN SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA LOCALIDAD EL VIERNES 26 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 10:00 HORAS
EDAD: 72 AÑOS – CASA DE DUELO: VIEYTES 269 – CASA VELATORIA: MARIANO MORENO Y PRESBÍTERO COT COLON – SUS RESTOS RECIBIRÁN SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA LOCALIDAD EL VIERNES 26 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 10:00 HORAS