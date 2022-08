Más de 5000 jóvenes visitaron la feria de carreras del Instituto Becario

“Es un hecho histórico que más de 5.200 estudiantes hayan participado de la feria y nos llena de alegría. Trabajamos mucho para poner a disposición este espacio que tiene que ver con la política del gobierno en favor de la educación”, dijo el director del Instituto Becario, Sebastián Bértoli.

La 10º edición de la feria de carreras y oficios, el Becario te Muestra, aglutina todas las propuestas académicas presentes en la provincia y la región y se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, durante dos días.

La feria convocó a miles de concurrentes y en la segunda jornada, el jueves, fue visitada también por el gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, y otras autoridades, quienes fueron acompañados por Sebastián Bértoli en el recorrido completo de todos los stands.

El balance del encuentro fue más que positivo y se refleja en la concurrencia que tuvo, con más de 5.200 participantes, lo que se transformó en un récord en la historia de esta feria que este año cumplió una década.

Los docentes y estudiantes que llegaron al lugar se debían registrar al ingreso al CPC, dando cuenta de su lugar de procedencia, y el número preciso relevado por la organización llegó a los 5.261. En el lugar se les entregaba un número que servía para que cada uno de los jóvenes recibiera una merienda dispuesta por el Becario.

El recorrido continuaba al subir las escaleras que conducen al primer piso donde se desarrolló plenamente la feria con los diferentes y variados stand donde todas las universidades e institutos terciarios de la provincia brindaban información.

En el camino al salón principal un saxofonista y un guitarrista deleitaron con sus interpretaciones a jóvenes y adultos con su música, generando la atracción y las selfies con ellos de los concurrentes. Al mismo tiempo, los estudiantes podían dejar mensajes en un espacio establecido para tal fin, consignando qué carrera iba a elegir, de dónde venían, qué profesión les agrada y otras cuestiones.

En el ingreso al salón, referentes del Instituto Becario entregaron a cada participante una bolsa reutilizable, dentro de la cual los jóvenes fueron guardando la folletería que los expositores les fueron entregando con las propuestas académicas para el 2023.

“Nos visitaron estudiantes de distintos puntos de la provincia. Estamos sorprendidos gratamente porque aparte de proponernos desafíos constantes año a año superamos el número de visitantes de ediciones anteriores. Esperemos que haya sido una experiencia importante para los chicos”, expresó Bértoli tras el segundo día de la feria que convocó a jóvenes y adultos que pudieron conocer e indagar sobre la diversidad de carreras y oficios disponibles en Entre Ríos.

De la feria, participaron estudiantes junto a sus docentes de las siguientes localidades: Conscripto Bernardi, Paraná, San Benito, Cerrito, Villa Urquiza, La Picada, Viale, Las Tunas, Etchevehere, Seguí, San Antonio, Lucas González, Don Cristobal, Nogoyá, Aranguren, Hernández, Crucecita Séptima, Bovril, Sir Leonard, Alcaraz, Alcaraz Segundo, Piedras Blancas, Santa Elena, Galarza, Gobernador Echagüe, Gobernador Mansilla, Rosario del Tala, Diamante, Valle María, Costa Grande, Las Cuevas, Alvear, Protestante, Racedo, Libertador San Martín, Salto, Ramírez, Basavilbaso, Santa Anita, Victoria, Colón, Villaguay, Villa Clara y Raíces Este.

Durante las actividades, los estudiantes contaron su experiencia acerca de la feria. Melanie y Lara, de la escuela Enrique Carbó, de Paraná, afirmaron que el Becario Te Muestra “está completo, tiene de todo un poco”. Melanie dijo: “Voy a estudiar para contadora pública acá en Paraná”; mientras que Lara agregó: “Y yo bromatología en Gualeguaychú”.

“Soy Jeremías, voy a la escuela Nuestra Señora de la Esperanza, de Paraná. Tenía pensado estudiar Bioingeniería y estaba viendo las carreras de seguridad, principalmente la naval. Pero me sigo inclinando por Bioingeniería. Me puse a ver el plan de estudio y está bueno. Después cuando fuimos a la facultad a hacer el recorrido, ahí ya me enganché, porque tiene una banda de cosas, aparte me queda medio cerca, entonces joya”, contó el joven.

La feria del Becario contó con la participación de 38 stands con propuestas académicas de oficios, terciarias y universitarias. La mayoría de ellas presentes en Entre Ríos y otras de la región. Bajo el lema Estudiá en Entre Ríos, desde el organismo provincial se fomenta el arraigo en la provincia a través de los diferentes programas y servicios con que cuenta. En este sentido, el gobernador Gustavo Bordet, quien recorrió la feria en la segunda jornada, anunció el incremento de las becas para todos los niveles educativos en un 35 por ciento.

Al respecto, los docentes manifestaron su agrado para con el Becario te Muestra. Julieta Rodríguez, profesora de Prácticas Educativas en sexto año de Nuestra Señora de la Esperanza de Paraná detalló su experiencia participando de la feria junto a sus estudiantes. “La verdad que es muy lindo. Los chicos estaban entusiasmados por venir. Por ejemplo, yo no sabía que iba a estar la policía o del área de seguridad y está buenísimo que esté incluido”. Consultada acerca de las principales carreras que sus estudiantes tenían pensado seguir dijo: “La mayoría Abogacía, Contador Público, algunos Administración de Empresas, también de la UNER como es la Bioingeniería”.

Desde el equipo del Becario, se planteó un juego de preguntas, entre las cuales se incluían algunas de conocimiento general y otras referidas específicamente a las carreras, como por ejemplo: ¿Qué es un plan de estudio?, ¿En qué facultad de Paraná se puede estudiar Ingeniería Civil?, entre otras como nombrar una tecnicatura universitaria, o dos licenciaturas. Al responder, los estudiantes participaron por diversos premios, como anotadores, botellas, auriculares inalámbricos, cables USB, y tablets.