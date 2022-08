Marcelo Boeykens: «La detención del ciudadano iraní es ilegal. Deben concederle el el refugio político»

La detención del ciudadano presuntamente de nacionalidad iraní sigue siendo un verdadero misterio, ya que como es sabido, si bien se lo acusa de un delito menor, como ser la de transitar con documentación de terceros, sigue detenido desde hace 50 días en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay.

En un momento desde el Juzgado Federal, a cargo del doctor Pablo Seró, se sostuvo que se está ante un caso muy complicado, que afecta la seguridad nacional y que se estaba trabajando intensamente con instituciones internacionales para lograr establecer la verdadera identidad, su procedencia y los motivos de su estadía en la Argentina, pero aparentemente nada de esto se logró hasta la fecha y los días siguen transcurriendo.

Respecto a este tema, se refirió el abogado Marcelo Boeykens, de Derechos Humanos de Entre Ríos, en nota con colegas de Radio Ciudadana de Concordia, en la cual dejó muy clara su preocupación por la situación de esta persona y la falta de respuestas de las autoridades.

“La situación no varió en estos 50 días y sigue detenido preventivamente, acusado de un delito menor y por lógica excarcelable. No se pudo determinar la identidad y se supone que es iraní. Tuvo conversaciones con una traductora, pero no se pudo conocer quien es realmente. Más allá de la circunstancias en la cual fuera detenido son sospechosas, si el juez Federal Seró y la fiscal Minatta consideran que hay otro delito, deben indagarlo y acusarlo de ese delito que puede llegar a cometer, haber cometido o estar cometiendo”, destacó.

Marcelo Boeykens fue terminante al decir que “Uno no puede detener a personas por el solo hecho de pensar que por su origen iraní puede cometer un atentado. Esta persona, al momento de los atentados de Amia y la Embajada, no había ni nacido, por lo que es imposible acusarlo por esos hechos y si piensan que puede cometer otro atentado, que lo digan y que den las pruebas, pero no puede seguir en estas condiciones por un delito menor”.

Por otra parte agregó que “Esto es una barbaridad, sobre todo considerando que este hombre pidió se le conceda el refugio político, lo que ya fue solicitado por la defensora Federal, doctora julieta Elizalde y ya estuvo siendo analizado por los organismos correspondientes. Por esto loque sucede consideramos es de una gravedad institucional importante”.

Respecto a la rareza de esta situación, el abogado de DDHH consideró que “Tenemos más de un millón de personas en similares condiciones den la Argentina y ninguna está presa. No están presas porque no son de origen iraní y porque no se montó un show mediático como con el avión venezolano (no iraní) secuestrado por la Justicia Argentina y que ya tiene pedidos del gobierno de ese país que sea devuelto ya que se está ante una violación flagrante a la soberanía venezolana. Lo que pasa con este ciudadano es más de lo mismo y no podemos ignorar que detrás de esta detención están operando las embajadas de Estados Unidos e Israel”.

El representante de DDHH fue claro al señalar que “El Estado Argentino tendría otorgarte el refugio que está solicitando, porque nosotros somos parte de Naciones Unidas y OEA y tenemos pactos de Derechos Humanos para proteger a las personas migrantes y no podemos detenerla y privarla de su libertad como migrante ilegal o irregular, que bien puede ser víctima de trata u otro tipo de delitos y nada de eso se hizo. Nadie quiere poner el mocho y se esta actuando con una forma preventiva por miedo a que se lo suelte y sea un miembro de Al Qaeda. Esto es inadmisible, ya que nuestra Justicia no es así y así no se debe violar el derecho de inocencia, ya que cualquier iraní debe ser detenido por su condición”.

Finalizando dijo que se acercaron de Derecho Humanos de Concepción del Uruguay para ver su estado y la defensora ya se movilizó al respecto, pero resaltó al finalizar que “Esta es una detención ilegal”.