Juan Giménez ganador de la N9 

“Después del vuelco de María Grande fuimos subiendo en el podio desde el tercer puesto en Nogoyá a hasta este triunfo”. El paranaense confirmó lo que venia demostrando en carreras anteriores con excelentes parciales y se sube por primera vez al escalón mas alto del podio del Rally Entrerriano Río Uruguay Seguros.

“Estoy muy contento con el triunfo, venimos de menos a más y después del vuelco de María Grande fuimos subiendo en el podio desde el tercer puesto en Nogoyá a hasta este triunfo. Tengo que destacar el trabajo de Juancito (Urrutia su Navegante), que tiene una ganas terribles de correr y eso me motiva a mi también; creo que en este triunfo tiene mucho que ver José Renon que siempre me está aconsejando, más allá de los trabajos en el auto. José es un amigo de mas de 20 años y me da una gran mano para seguir progresando” comento Giménez que cumple su segunda temporada completa en la categoría.

“Tengo que agradecer a los Bertoli por la atención que hacen del auto para que no se le caiga nada, a mis sponsors, Calcos Paraná, Sir Electricidad del Automotor, Capital Comunicaciones, a mi Familia, en especial a mi hermana que cumple años el domingo y para ella va este triunfo, a toda la Familia del Rally, a los organizadores y a la familia Giebert que nos permitió correr dentro de su campo, y por supuesto a los pilotos y navegantes del Equipo que nos hacen sentir muy cómodos. Ahora viene Gualeguay, una carrera rápida que el año pasado nos trajo algunos problemas, esperemos tener un mejor resultado.