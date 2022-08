Jaroslavsky: “El peronismo es responsable de que no se haya aprobado la estabilidad del personal de la Cafesg”

La diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR) afirmó que la postergación del tratamiento del proyecto que dispone la regularización del personal de la Cafesg “es absoluta responsabilidad del oficialismo, que tiene mayoría propia y podía aprobarlo si tenía la intención de hacerlo” · Aseguró que “el peronismo hace dos décadas que gobierna la provincia y es responsable de que miles de entrerrianos estén trabajando desde hace años de manera irregular”.

Estaba previsto que el proyecto que establece la creación de cargos y cupos en el ámbito de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) se trate en la sesión de este jueves, pero el oficialismo decidió pasarlo para la próxima sesión.

Al respecto, Jarolavsky aclaró que la postergación del tratamiento de la iniciativa “es absoluta responsabilidad del oficialismo, no de la oposición” y que el Interbloque de Cambiemos se enteró un rato antes de la sesión que el tema no iba a ser debatido.

La legisladora adelantó que está a favor del proyecto y que siempre está dispuesta a legislar para garantizar los derechos de los trabajadores porque “ellos no tiene la culpa de que el Estado los haya condenado a la precarización laboral y de que haya un gobierno que dice defender los derechos de los trabajadores, pero hace 20 años los tiene con contratos irregulares. Que el Gobierno se haga cargo”.

De todos modos y más allá de la posición del Interbloque Cambiemos, Jaroslavsky señaló que “el oficialismo tiene mayoría propia y puede aprobar el proyecto si tiene la intención de hacerlo, más allá de la postura que tomemos en la oposición”. En tal sentido, recordó que varias leyes no salieron por unanimidad: “Han sacado las leyes que han querido, por lo que si la iniciativa no sale no es por culpa de Cambiemos”.

Consideró que en el oficialismo hay temor a que la aprobación del proyecto desate una catarata de reclamos similares de miles de trabajadores estatales de otros sectores que también están precarizados y que pretenden que se regularice su situación laboral.

“El alto nivel de precariedad laboral que hay en el Estado entrerriano es responsabilidad de esta gestión y de las anteriores: el peronismo hace dos décadas que gobierna la provincia y es responsable de que miles de entrerrianos estén trabajando desde hace años de manera irregular y no tengan estabilidad laboral”.

“Si quieren empezar a corregir esta situación, me parece perfecto, pero que nos responsabilicen a nosotros por las cosas que no hacen: que este jueves no se haya aprobado la regularización de los trabajadores de la Cafesg tiene que ver con un problema interno del Gobierno, no con la oposición”, enfatizó la diputada Gracia Jaroslavsky.

Por último, dijo que el Interbloque Cambiemos todavía no definió si unificará una posición en función de lo que opine la mayoría de sus 14 integrantes o se dará libertad de acción a los legisladores. “Estábamos por determinar nuestra estrategia a la hora de votar, pero no alcanzamos a hacerlo porque nos enteramos que el oficialismo había sacado el proyecto del temario”.

Declaraciones de la diputada Gracia Jaroslavsky al programa “Tarea Fina” (Radio Ciudadana de Concordia).