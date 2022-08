Información de San José

𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗟𝗩𝗜𝗡𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: Este sábado por la tarde en un encuentro abierto, los autores Sr. Washington Bárcena y el Dr. Eugenio Luis Facchin, realizaron la presentación de sus obras “Destructor ARA Bouchard, en Malvinas” y “The Untold Story of a fighting Ship, one ship, two flags and thousand battles”, respectivamente.

Ambas narraciones tienen como eje central el buque de guerra, el destructor ARA Bouchard, que perteneció a la armada argentina y se desempeñó durante la guerra de Malvinas en el teatro de operaciones del Atlántico sur en el año 1982.

El Sr. Washington Bárcena centra su relato en el derrotero de este buque durante el conflicto bélico, reconstruyendo con gran emotividad y rigor histórico los momentos vividos a través de la compilación de relatos de sus tripulantes.

Mientras que el Sr Eugenio Facchin aborda apasionadamente la historia de este buque de guerra que inscribió sus hazañas en la historia naval mundial, desde su construcción hasta su desguace final.

Ambos presentadores compartieron relatos de la participación durante la guerra, ya que son veteranos de Malvinas.

𝗣𝗢𝗗𝗔 𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘: Desde el Área de Ambiente se informa que durante esta temporada se está realizando la poda del arbolado urbano, una de las tareas más importantes de mantenimiento del arbolado público que se lleva adelante cada año en invierno con el fin de asegurar, mejorar y conservar los ejemplares arbóreos en óptimas condiciones vegetativas y sanitarias.

Toda intervención sobre el arbolado público (árboles de veredas, bulevares y espacios públicos) será tarea del Municipio, por lo que se recuerda a la población que está prohibida la poda realizada por personas particulares.

Para la evaluación o extracción de un ejemplar el frentista deberá comunicarse con el Área de Ambiente para solicitar la poda del arbolado público, la cual será realizada por el organismo público correspondiente, en tanto que la extracción podrá ser realizada por los frentistas solicitando siempre permiso a este Ente municipal. Luego de la Autorización se tendrá como premisa principal la extracción de la corona de raíces y la reposición del individuo por uno preferentemente nativo apto para arbolado público y a cargo del solicitante.

Las multas que se aplican cuando se transgreden las Normas contenidas en la Ordenanza 05/99 varían según la calidad y cantidad de árboles podados, extraídos o dañados.

Respetar las normativas legales y ser responsable de dar aviso de la necesidad de poda o extracción al Área de Ambiente evitando de esta forma sanciones o multas, fortaleciendo de esta manera la cultura del árbol y valorar sus beneficios sobre la calidad de vida de la población.

Para más información podes comunicarte al 3447-438333 o consultar en las oficinas de 25 de mayo 1752.

𝗠𝗢𝗗𝗨𝗟𝗢𝗦 𝗔𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢: Desde el Municipio a través del Área de Desarrollo Comunitario perteneciente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social informamos que se hará la entrega mensual de los Módulos de Alimentos a aquellas personas que se encuentren en el registro del Programa.

Podrán acercarse los días 9 y 10 de Julio a las oficinas que correspondan para poder retirar su mercadería, indistintamente de su letra inicial de apellido y número de DNI.

Recordamos traer bolsas de tela así evitamos la utilización de bolsas de plástico y protegemos nuestro medio ambiente.

𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗕𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘: El Municipio convoca a trabajadoras que realizan tareas de mantenimiento y limpieza a inscribirse a un registro local. El objetivo es contar con una base de datos que luego se facilitará a quienes necesiten contratar dichos servicios.

Asimismo se informará sobre el programa nacional Registradas que promueve el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares.

La inscripción continuará este miércoles 10/08 a las 10hs en el CIC de barrio El Brillante a cargo de la Dirección de Trabajo y Producción con el acompañamiento del área Mujeres, Género y Diversidad.

Para mayor información podes comunicarte al 3447-438343 (Área mujeres género y diversidad) o al 3447-438355 (Trabajo y Producción).

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢𝗦 𝗘𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘: Este viernes por la noche se conocieron los resultados de las finales provinciales de Vóley Sub-17 de los Juegos Nacionales Evita, realizados en San José.

La tabla de clasificación quedó de la siguiente manera:

Categoría Varones:

1ero Paraná

2do Nogoyá

Categoría Mujeres

1ero Paraná

2do Paraná campaña

Desde la Coordinación de Deportes, señalaron que el encuentro se desarrolló muy bien e informaron que la instancia Nacional de los Juegos Evita se realizará en el mes de octubre en Mar del Plata y tendrá más de 900 deportistas entrerrianos que representarán a la provincia en las diferentes disciplinas.

Además se destacó la participación de dos equipos de la localidad, que representaron a San José en ambas categorías.

El área de Deportes de San José agradece la colaboración de todos los profes de educación física que participaron, a las diferentes áreas municipales que estuvieron en la parte organizativa del evento, al personal municipal de inspección y limpieza, al Club San José por el servicio, y a PRESTURi por la coordinación de los alojamientos.

𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗙𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘: El próximo 21 de agosto en el Predio Multieventos celebraremos el día de las infancias de 14 a 17hs con muchas actividades para todas las edades.

¡¡Vení a descubrir todas las propuestas recreativas!!

👉Estación arte

👉Estación kermesse

👉Estación deportiva

👉Estación psicomotricidad

👉Estación juegos de mesa

👉Estación ciencia

Vamos a disfrutar del Show de Canto Rodado un proyecto multimedia para las infancias con recital y otras actividades para disfrutar.

¡Además nos acompañan los bomberos, brigadistas y colaboradores de Reserva Los Teros, y el Grupo Scout local!

¡Podes venir en colectivo desde diferentes puntos de la ciudad!

🚌 13:00hs San Bernardo / 13:10hs El Colorado CAPS / 13:20hs Santa Teresita – Plaza / 13:30hs El Brillante – Plaza / 13:40hs Perucho – CAPS / 13:50hs San Miguel – Plaza

¡Te esperamos!