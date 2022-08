“Es típico del kirchnerismo querer confundir a la gente, Frigerio no tiene causas en la justicia”, respondió Orrico

«A Urribarri le da rating mentir sobre la figura de Frigerio. Él bien sabe que solo se trata de denuncias anónimas sin fundamentos que comenzaron a circular el año pasado cuando fue candidato a diputado nacional. Nunca ha modificado su nivel de vida y es un hecho que ha basado su trabajo mayoritariamente en el sector privado que en el público», cruzó el referente de Concepción del Uruguay, Juan Ruiz Orrico (Juntos por Entre Ríos).

Y detalló sobre la figura del ex gobernador: «Urribarri si ha sido condenado a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos como claramente lo expresa la histórica sentencia de la Justicia entrerriana. Y es bueno recordar que todavía le quedan varias causas de corrupción que se le imputan».

«Por otra parte, es de público conocimiento en Entre Rios que el ex gobernador no puede justificar de ninguna manera su nivel de vida, debería acudir a los medios para explicar a los entrerrianos esta situación y no para ensuciar con mentiras a otros dirigentes de la oposición, simplemente por pensar distinto», sumó.

«Es una deshonra para el pueblo entrerriano, haber tenido un gobernador con este prontuario. Pero no somos todos iguales Urribarri. No se confunda», fustigó Orrico.

Por último, el dirigente uruguayense recordó: «Por si a algún referente kirchnerista le falla la memoria, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. Es culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado. Y también fueron condenados su mano derecha el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y su cuñado el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos».