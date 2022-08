El Lobo prueba al líder el domingo

El domingo, desde las 15:30, Gimnasia será local de Racing de Córdoba por la fecha 24. El rosario Maximiliano Macheroni será el árbitro del encuentro. El Lobo llega de fecha libre y el líder de la Zona Norte de golear a Juventud Unida.

La fecha completa terndrá estos partidos

Sábado

14:30: Juventud Unida vs. Sportivo Belgrano.

Árbitro: Sebastián David Ranciclio (Casilda).

15:00: Crucero del Norte vs. Def. Belgrano.

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

16:00: Boca Unidos vs. Sarmiento.

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María).

Domingo

15:30 Gimnasia – Racing de Córdoba

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario).

16:00: Gimnasia y Tiro vs. Depro.

Árbitro: Pablo Núez (San Juan)

16:00: Sportivo Las Parejas vs. Central Norte.

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes).

18:00: Atlético Paraná vs. San Martín

Árbitro: Brian Gustavo Ferreyra (Venado Tuerto).

20:00: Juventud Antoniana vs. Douglas Haig.

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero).

Libre: Unión (Sunchales).