El cuerpo hallado en el arroyo no presenta huellas de muerte violenta

Como se informara el pasado lunes por la mañana, un ciclista que pasaba por la zona del arroyo Las Ánimas al sur de las zona de rebombeo de a Defensa, descubrió el cuerpo de un hombre flotando. El cadáver fue sometido a autopsia en la ciudad de Gualeguaychú por disposición de la fiscal Gabriela Seró y este miércoles se supo que no presentaba lesiones o huellas de muerte violenta.

En diálogo con furentes judiciales, señalaron a 03442, que se estaría ante un caso de accidente o muerte natural, lo que se está determinando con la intervención de Criminalística.

Respecto a la identidad, como se señalara oportunamente, se trata de un hombre de entre 45 y 55 años, de cabello canoso y barba, pero por el momento no se tiene la identidad.

Es importante señalar que para estos trabajos, se extrajeron las falanges de los dedos de las manos de manera de tratar de sacar las huellas dactilares.

Si bien no hay información oficial, se supo que existen sospechas de quien podría ser el fallecido, pero hasta no tener certeza de esto, no se brindarán mayores detalles.