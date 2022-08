El clásico fue para una reina

El Hipódromo volvió a tener actividad con una jornada dominguera en la que se destacó el clásico gran premio General San Martín, que se desarrolló en la octava carrera, fue ganada por Reina Valida, quien tuvo como monta al jockey José Sánchez.

Resultados

Primera Carrera

1º Curiosa y Radiante

2º Mousei Is

3º El Ricotero

Segunda Carrera

1º Superador Action

2º Misterio Trav – Nativo Rock

3º Gran Revolución

Tercera Carrera

1º Emelec

2º Rispay

3º Chino Blue

Cuarta Carrera

1º Global Joker

2º Emerson Dubai

3º Edipo Rey

Quinta Carrera

1º Guapo Richard

2º Educado

3º Look My Way

Sexta Carrera

1º Stolen Silver

2º Kouko

3º Alpha Spy

Séptima Carrera

1º Colorato

2º Tornado

3º Angelito

Octava Carrera – Gran Premio General San Martín

1º Reina Valida

2º Quit Boy

Admirado Song

Novena Carrera

1º Fantastic Partner

2º Old Times

3º My Simpatía Jajaja

Décima Carrera

1º Ness Champ

2º Legendario Blue

3º Celine Rimout.