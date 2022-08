Docente Silvio Andrés Blanco: Se cumplieron tres meses de trágico siniestro y colocaron una Estrella Amarilla

Ya pasaron tres meses de aquel trágico siniestro vial en el cual perdiera la vida el docente Silvio Andrés Blanco, que regresaba como cada día d dar clases en en la Escuela Secundaria N° 7 «Héroes de Malvinas» de la ciudad de Caseros. Su gente lo recordó colocando una Estrella Amarilla.

La causa sigue tramitándose en la Fiscalía a cargo de la doctora María Occhi, quien ordenó numerosas medidas periciales y relevamientos de celulares, para llegar a determinar con certeza lo sucedido ese día en el puente de ruta 39 y Autovía, cuando Blanco transitaba en su moto Guerrero 110 y se produjo el impacto frontal con un Ford Fox que era conducido por una muchacha domiciliada en Herrera.

La familia se vio muy consternada, al igual que sus compañeros docentes, que no dudaron en salir a recriminar la falta de mantenimiento en el acceso a la ciudad y recordaron con venencia que ya se venía vaticinando un hecho de estas características.

A tres meses de la muerte de Blanco, sus familiares confirmaron que están esperando el avance de la causa y cuentan con abogado representante (querella) que es el doctor Christian Baldunciel.

Este miércoles, sus amigos, familiares y conocidos decidieron recordarlo y pedir justicia, dejando marcado el lugar de su injustificado fallecimiento, por lo que se concentraron sobre el puente de ruta Provincial 39 y Autovía, donde colocaron un cartel con una Estrella Amarilla, con sus datos y la fecha del siniestro.

Tras la colocación, enviaron una nota a 03442, en la cual dicen:

“Hoy sus amigos, familiares y alumnos (PEDIMOS JUSTICIA POR SILVIO) porque no olvidamos la persona que fue y lo injusto de su muerte.

Silvio “tenía 44 años. Volvía de dar clases, que era su pasión, cuando una persona lo atropello de forma tan violenta que murió en el acto.

Se cumplen 3 meses de la trágica noche perdió su vida a raíz de otro siniestro vial evitable, A nuestro profesor, a una persona hermosa como Silvio Andrés Blanco. Que ya no está más, ya no lo puede contar. Hoy no podemos hacer nada, solo nos queda esta lucha por Justicia y mantener su recuerdo limpio con la versión de los hechos concretos.

“A SILVIO NO LO VAMOS A OLVIDAR, NI DEJAR QUE LO ATROPELLEN DE NUEVO”. Por vos y por tu Familia vamos a seguir pidiendo Justicia, vamos a seguir reclamando para que no se vuelvas un recuerdo. Estrellas Amarillas de Concepción”.