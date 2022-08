Columna de Astronomía. Antares y Saturno cerca de la Luna.

Esta semana, comentaremos dos eventos que sucederán y que tienen como protagonista a la Luna, nuestro único satélite natural.

En la noche de hoy, 7 de agosto, la estrella Antares estará muy cerca de la Luna, tal como lo muestra la imagen:

A las 23:05 de esta noche, mirando hacia el punto cardinal Oeste, podremos ver a la Luna y hacia la izquierda y un poco más cerca del horizonte a la estrella Antares.

Antares es un estrella de color rojizo, se encuentra a unos 550 años luz del Sistema Solar, tiene un radio de 680 radios del Sol (es decir, mide unos 400 millones de kilómetros – el Sol, recordar que tiene unos 600 000 kilómetros de radio – ), es unas 76 000 veces más luminosa que nuestro Sol y está catalogada como “super gigante roja”, su temperatura superficial es de sólo 3500 °C (la del Sol es 5500 °C).

Si pusiéramos a Antares en el lugar del Sol, su superficie estaría aproximadamente en la órbita del planeta Marte !!!, es decir: Mercurio, Venus, Tierra y Marte serían engullidos, tragados por la estrella.

Otra particularidad de Antares es que es una estrella doble, dos estrellas orbitando alrededor de un centro de gravedad común, una es muy grande (la que podemos ver) y la compañera no se puede ver, se presume que es una enana roja ó estrella de neutrones. Por la distancia a que se encuentra y las particularidades, no ha sido posible estudiarla bien. Se cree que la estrella más pequeña orbita a la mayor en una órbita que dura entre 800 y 1218 años.

Interesante es el nombre de Antares: en la mitología romana el planeta Marte (Marte: el dios de la guerra en la mitología griega) se llamaba Ares (Ares: dios de la guerra en la mitología romana); ya sabemos que Marte es de un color rojizo, como Antares tiene un color similar, se creía que era el “anti-Ares” (el contrario a Ares), de ahí se contrajeron las dos palabras hasta quedar como “Antares”.

Bien, continuemos el próximo viernes 12 de agosto será el turno de Saturno cerca de la Luna:

Cuando recién comience la noche el viernes 12, a las 20:10 mirando hacia el Este, se verá salir la Luna, arriba de ella, estará situado Saturno, será muy fácil de distinguir pues es un objeto de color amarillo, muy brillante, es un excelente momento para poder familiarizarse con el cielo y encontrar un objeto tan hermoso como Saturno.

El próximo domingo, 14 de agosto, Saturno se encontrará lo más cerca de la Tierra en lo que va de del año y hasta dentro de poco más de un año no volverá a estar en ésa posición. La columna del domingo que viene tratará ese tema.

En tanto, ¿ porqué nombramos los dos eventos comentados, el del acercamiento de Antares y de Saturno a la Luna ??, bien por suerte, para lo que amamos la Astronomía, hay mucha gente que está haciendo algo que no hacía antes: mirar el cielo, observar lo que tenemos sobre nuestras cabezas, prestar atención a lo que pasa cuando no hay Sol, así que no sería raro que a algunas personas les llame la atención la “aparición” de éstos dos objetos celestes brillantes tan cerca de la Luna, “aparición” de un día para el otro y si a éso le sumamos de que la Luna cambia de posición con respecto a ellos, pero, la perspectiva hace que parezca que los objetos se mueven con respecto la Luna, más de una persona, terminará viendo “objetos voladores no identificados” cerca de la Luna, así que para adelantarnos a las noticias falsas, ya comentamos lo que sucederá en el cielo en los próximos días.

Esperamos que se tome el trabajo de chequear que éstos dos eventos se producen realmente, suerte con la observación !!

Hasta la semana que viene.