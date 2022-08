Actividad física e invierno: ¿cómo nos cuidamos?

Ayudín® y la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) comparten sus recomendaciones para que en la época más fría del año no dejes de entrenar y cuides tu salud.

El entrenamiento físico y la práctica de deportes tanto de modo recreativo como competitivo no sólo son una parte importante de nuestra cultura y actividades de ocio, sino que también contribuyen a mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades. Pero en la época más fría del año, aunque las bajas temperaturas no son un impedimento, se suele reducir la elección de actividades al aire libre y pasamos a realizarlas en espacios cerrados. Por esta razón, Ayudín y Funcei nos brindan una serie de consejos para seguir entrenando y disfrutando del deporte:

● Asegurate que en el lugar las superficies y equipos tengan una correcta limpieza y desinfección.

● Si se trata de un espacio cerrado, es importante que el ambiente tenga una correcta ventilación.

● Podés pasar una toallita desinfectante antes de usar a los elementos o en tu sector en el vestuario. ● Al regresar a tu casa podés desinfectar bolsos, mochilas y zapatillas con aerosoles que eliminan el 99.9% de virus y bacterias.

● Llevá tu botella de agua individual.

● Llevá tu propia toalla.

● Lavate las manos con agua y jabón.

Es importante conocer estas medidas básicas de autocuidado que ayudan a prevenir el contagio de enfermedades recurrentes que aparecen en el invierno y que, en ambientes cerrados o pocos ventilados, aumentan el riesgo de propagación.

Es importante conocer estas medidas básicas de autocuidado que ayudan a prevenir el contagio de enfermedades recurrentes que aparecen en el invierno y que, en ambientes cerrados o pocos ventilados, aumentan el riesgo de propagación.

