Se dictará un ciclo de formación productiva en elaboración de cerveza: Hasta el próximo miércoles 10 de agosto se encuentra abierta la preinscripción para el curso de formación productiva de elaboración de cerveza que tendrá lugar en Paysandú, Uruguay. La misma se dictará en el marco del convenio bilateral entre la Dirección de Empleo, Producción, Industria y Comercio de la Municipalidad de Colón y la Universidad Tecnológica de Paysandú (UTEC R.O.U).

La formación consta de 4 meses de capacitación en el que se otorgarán becas para poder estudiar. Desde el área, informan que se requieren conocimientos en química y/o afín al rubro cervecería.

Para informes y preinscripción, se debe enviar un correo electrónico a empleoyproduccioncolon@gmail.com o al celular 3447 641334.

Se brindará un concierto gratuito de arpa y bandoneón en la Parroquia: El martes 9 de agosto, decretado día no laborable por la Municipalidad de Colón en adhesión a la Fiesta Patronal de la Ciudad, en conmemoración de los Santos Justo y Pastor, tendrá lugar un concierto en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor.

El evento, en el marco del mes del adulto mayor, será con entrada libre y gratuita y comenzará a las 16. Es organizado en conjunto por la Parroquia, la Asociación Amigos del Arte de la Biblioteca Fíat Lux y la Coordinación de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón.

Se presentarán Marcela Méndez en Arpa y Lucas Méndez en bandoneón presentando un concierto en dos partes. La primera con arpa sola interpretando obras de Haendel, Zabel y Hasselmans entre otras. La segunda parte de arpa y bandoneón, contará con obras de Piazolla y Aguirre.

El próximo jueves 18 de agosto se realizará la gala «Becario en Escena» en Colón: La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a los jóvenes de nuestra Ciudad a participar de la gala «Becario en Escena» que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de agosto a las 17 hs. en la Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179). El encuentro de talentos es organizado por el Instituto Becario, dependiente del Gobierno de Entre Ríos en un trabajo mancomunado con el municipio.

Acerca del evento

La gala se realizará en formato presencial, con 3 jurados referentes de la Cultura. Habrá tres categorías: A (de 6 a 12 años), B (de 13 a 18 años) y C (de 19 a 25 años, cumplidos al 30 de junio de 2021). El máximo en la categoría grupal es de 6 integrantes.

Disciplinas

Se podrá presentar en escena, espectáculos vinculados a música (canto, instrumental, recitado, etc.), danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, entre otras) y expresiones libres (teatro, unipersonal, stand up, etc.). La organización del evento recuerda que no podrán competir aquellas disciplinas federadas en un deporte.

Habrá cuatro ganadores por final (uno por categoría) y tres menciones especiales en cada una de las disciplinas, independientemente de la categoría.

Desde el municipio, se les recuerda a los interesados en participar, que deberán leer el reglamento y completar la ficha de inscripción que figura en www.institutobecario.gov.ar, o inscribirse en la Casa del Bicentenario de Colón de lunes a viernes de 8:00 hs a 13:00 hs.

Se presenta el unipersonal «Las Mujeres de Arístides» en Colón: En la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón (Boulevard Gaillard 179), se presentará la obra teatral “Las Mujeres de Arístides”, interpretada por Beatriz Córdoba. “Todas mujeres y todas medias cucú” se anuncia la obra que podrá disfrutarse los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto a las 21 hs. La entrada general tiene un valor de $500.

Beatriz Córdoba, de vasta experiencia en actuación y dirección teatral, ha recibido numerosos premios internacionales. Durante treinta años produjo obras con la compañía “Grupo del Sur”, como así también llevó adelante la carrera de actriz.

Para más información, visitar la Casa del Bicentenario de nuestra Ciudad o comunicarse al 3447 4527138.