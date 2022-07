Victoria del Deca en su cancha

Atlético Uruguay venció 4 a 2 a Agrario Rocamora por la fecha seis del Torneo «Rubén Ardaiz» al que le quedará pendiente un partido. La fecha había empezado el sábado y dejó todos estos resultados

Atlético Uruguay 5 – Agrario Rocamora 2

Goles: Joaquín Rodríguez (2), Francisco Leonetti, Tomás Martínez y Hernán Casse (AU). Leandro Lagraña y Joaquín Mete (AR).

Parque Sur 3 – Rivadavia 3

Goles: Joaquín López, Lautaro Quitet y Alexis Chesini (PS). Fernando Lind, Javier Lucero y Alex Obando (R).

María Auxiliadora 4 – Engranaje 2

Goles: Leandro Segovia (2), Gastón Sandoval y Mateo Noir (MA). Julián Baltore (2) (E).

Almagro 2 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: Agustín Melgarejo y Gabriel Padilla, de penal (A). Brian Spiazzi (CACE), de tiro penal.

POSTERGADO

LANÚS vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

Posiciones

Primera: Atlético Uruguay, 18; Gimnasia y Esgrima, 12; Parque Sur, 11; María Auxiliadora, 10; Engranaje y Almagro, 8; Agrario Rocamora, 6; Rivadavia, 5; Lanús, 3 y Atlético Colonia Elía, 0.

Tercera: Almagro, 15, Rivadavia, 14; Atlético Uruguay, 13; Gimnasia y Esgrima, 11; Maria Auxiliadora, 10; Parque Sur, 6; Atlético Colonia Elía y Engranaje, 4; Lanús, 3 y Agrario Rocamora, 2.

Próxima fecha (7ª)

Gimnasia y Esgrima vs. Parque Sur.

Engranaje vs. Lanús

Atlético Colona Elía vs. María Auxiliadora.

Agrario Rocamora vs. Almagro.

Rivadavia vs. Atlético Uruguay.

Estadisticas gentileza Deporte Digital