Urribarri ve “pragmatismo, experiencia y madurez” en los cambios en el gobierno nacional

“Los cambios en el gobierno son producto de un acuerdo al que han arribado los tres protagonistas más importantes del Frente de Todos, que son Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el propio Sergio Massa. Vemos en las decisiones de estas horas prgamatismo, experiencia, madurez. Tengo mucha confianza en este nuevo equipo económico y la sensación compartida de que no estamos dejando que se nos escape de las manos una oportunidad histórica”, expresó el ex gobernador Sergio Urribarri consultado por medios locales este jueves en la sede del Partido Justicialista de Gualeguay.

“Hace menos de un mes que llegué de Israel y estoy haciendo lo que hice toda mi vida: militar por este Partido Justicialista gracias al cual pude ser intendente a los 28 años, diputado, ministro, gobernador, embajador. Estoy recorriendo la provincia, vengo de Rosario del Tala, después voy a Paraná y tengo cerca de 30 invitaciones de distintos lugares”, informó el ex mandatario en rueda de prensa.

“Estoy hablando con la militancia, con la dirigencia, con sectores productivos y educativos, recogiendo el sentir de la gente, que enriquece a quienes hacemos política. Porque somos responsables de todo lo que suceda de aquí en más en el peronismo y yo soy parte de ese todo”, continuó.

“Hay opiniones de todo tipo en los distintos lugares, pero el denominador común es cierta inacción de una parte de la dirigencia -no generalizo, hay excepciones por supuesto- que hoy la militancia está demandando porque sienten que esa inacción es lo que permite que otros dirigentes que no son de Entre Ríos, que viven en Buenos Aires, que mandan a los hijos a la escuela en Buenos Aires, anden -como siempre digo- como pancho por su casa vendiendo espejitos de colores. Me refiero concretamente a Rogelio Frigerio de Juntos por el Cambio”, manifestó luego.

“En el peronismo tenemos candidatos muy calificados y candidatas muy calificadas. Hablé con todos por teléfono antes de venir de Israel y cuando llegué empecé a reunirme personalmente con todos y sigo con los que faltan este fin de semana. Me estoy refiriendo a Martín Piaggio, Enrique Cresto, José Lauritto, Adán Humberto Bahl, Laura Stratta, Marcelo Casaretto. A todos les dije que venía a caminar la provincia y les sugerí respetuosamente que hagan lo mismo porque la militancia y también los entrerrianos y las entrerrianas de a pie quieren escuchar a nuestros candidatos. Que, repito: son calificadísimos. La mayoría jóvenes y el peronismo necesita un trasvasamiento generacional. Con experiencia. Muchos con éxito en la gestión. Conocen lo que pasa y la historia de Entre Ríos, conocen los desafíos. Y por eso tengo plena confianza en la suerte de nuestro partido en las próximas elecciones”, finalizó.