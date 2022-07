Un rocanrol de García en el Núñez (VER VIDEO)

Con un golazo de Agustín García a los seis minutos de juego, Gimnasia venció a Boca Unidos por 1 a 0, por la fecha 21 del Torneo Federal A. Se jugó en el Núñez con regular arbitraje de Daniel Correa. Medina, a uno del final, desvió un penal para la visita. Ahora, el Lobo visitara en la próxima fecha a Juventud Unida, en Gualeguaychú.

La belleza del gol de Agustín García es una caricia al alma en estos tiempos de tanta histeria, de tanta bravuconada y amarretismo que reina en el fútbol. Esa jugada es el camino. No el de los insultos y proyectiles a los líneas y a los rivales. Lo de García es el coraje bien entendido en la cancha. Gambetear para adelante, llegar hasta el arquero y pasarlo también para definir, trastabillando, con tranquilidad y el arco solo. Eso es. Es por ahí, sin miedos, jugando, pidiéndola siempre, tanto él como Soto. Porque los dos, a fuerza de la inexplicable ausencia de un 9 clásico, se las ingeniaron para preocupar siempre a la defensa rival. Un paso más atrás De Sousa y Oviedo para jugar y López y Ríos para trepar. Por ahí es el tema, sin tanto misterio, al que un 9 le sumaría más goles, esos que ayer escasearon y pusieron en riesgo una merecida victoria.

En esa primera etapa, tras el golazo de García, el Lobo fue más, manejando bien la redonda y llegando con chances al arco de De León. Soto tuvo el suyo y no pudo con el uno, De Sousa mandó el centro atrás en vez de rematar y otras amenazas de García que no se concretaron. El descanso lo encontró merecedor de la victoria que disfrutaba.

En la parte final, Boca Unidos salió más adelantado pero carente de peso, aunque la mínima diferencia le dejaba la puerta abierta del empate. Enfrente, el Lobo amenazaba con el segundo pero sin potencia y decisión para hacerlo a pesar de los espacios con los que contaba. Los centrales locales mandaban lejos cualquier pelota que anduviera por los dominios de Bustos y tenía, adelante más aire tras los cambios a partir de las presencias de Matías Solohaga y Musico. Pero no podía ampliar la diferencia. Hasta que llegó ese pelotazo largo para Medina, López lo toma afuera del área y el volante cae adentro. Correa no duda en marcar penal que encendió el Núñez de insultos y agresiones al línea de la este, que nada tenía que ver además porque no interviene en ese sector. Medina lo pidió y lo mandó afuera para que todo sea festejo. Quedó otro enojo por un penal a Solohaga que no marcó, pero ya estaba decretado el triunfo.

Buena victoria del Lobo, con García marcando el camino del fútbol siempre, respetando mandato e historia, con un esquema armado poco a poco que parece comenzar a dar sus frutos, siempre con el talento delante.

Repudio

Un integrante del Cuerpo Técnico de Boca Unidos agredió a Manuel Arredondo, colega de la 90.5 FM Sensaciones al termino del encuentro. Vaya nuestra solidaridad y apoyo el joven colega y el repudio total a esta violencia que nunca aporta nada.

Síntesis

Gimnasia 1: Brian Bustos; Leonel López, Tomás Rossi, Cristian Romero Giraud y Rafael Ríos; Francisco De Sousa, Daniel Carrasco, Marcelo Benítez y Enzo Oviedo; Javier Sotto y Agustín García DT: Hernán Orcellet.

Boca Unidos 0: Lucas De León; Fabio Godoy, Ariel Morales, Marcelo Cardozo y Federico López; Ataliva Schweiser y Martín Ojeda; Juan Rivas, Cristian Maidana y Gabriel Morales; Agustín Lavezzi DT: Roberto Marioni.

Gol: PT: 6′ Agustín García (G).

Cambios: ST: 16′ Antonio Medina x Ojeda (BU); 29′ Nahuel Franco y Carlos Salom x Maidana y López (BU); 31′ Nicolas Musico, Juan Carlos Ardetti y Lucas Saucedo x De Souza, Oviedo y García (G); 33′ Matias Solohaga x Sotto (G); 38′ Matias Billordo x Carrasco (G) y 39′ Matias Espindola x Godoy (BU)

No ingresaron: Damián Cebreiro y Juan Manuel Piedra (G); Cristhiam Martínez, Ramiro Shweiser y Francisco Esteche (BU)

Incidencias: ST: 44′ Antonio Medina (BU) desvío un tiro penal

Amonestados: Solohaga (G); Ojeda, Schweiser, López y Franco (BU)

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez (G).

Resultados

Sportivo Belgrano de San Francisco 1 – Crucero del Norte 0.

Douglas Haig 1 – Atlético Paraná 2

Sarmiento de Resistencia 1 – Sportivo Las Parejas 1