Sin insumos no hay producción, sin producción no hay Pais.

La Argentina productiva y federal, la que trabaja incansablemente, la de los productores agropecuarios, la de las Pymes, la que exporta y genera empleo, la que produce alimentos, hoy sólo escucha: «No hay gasoil», “No hay insumos”, “No hay precios de referencia” “No podes obtener crédito a tasas razonables” y así podríamos seguir incansablemente con todos los NO que se nos ocurran.

Nadie que tenga responsabilidad y seriedad puede pensar o creer que nuestro país, nuestra provincia y nuestras ciudades pueden crecer y desarrollarse, sin los insumos básicos y tampoco, que los que invierten y arriesgan, pueden esperar eternamente con la producción parada o restringida.

La gestión de los que hoy nos gobiernan es por lo menos desacertada, están enfocados en ver quien tiene razón, caprichosos deben dejar de “jugar a la interna intestina” como si ello no tuviera consecuencias y dedicarse a proponer soluciones, que para ello han sido elegidos.

El Presidente sin ir más lejos ni ponerse colorado dijo hace unos días, “Tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho. Es tanto lo que crecemos que no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar. Tenemos una crisis de crecimiento”

A las 24 hs había renunciado el que hasta allí era el Ministro de Economía, que dicho sea de paso se fue con indicadores que avergonzarían a cualquier humanista, el 56,3% de niños pobres y todos los días 2.800 argentinos caen en la pobreza y se suman a la larga lista de excluidos.

El espectáculo desespera debido a que la deriva gubernamental se parece a un naufragio interminable y exasperante, del que nadie puede escapar.

Hoy nos encontramos a la deriva, si no hacemos algo, asistiremos al naufragio y hundimiento.

Urgentemente deben atender prioritariamente lo urgente para no frenar la producción agroindustrial y la generación de divisas de la Argentina Productiva.

Nosotros, Juntos por Entre Ríos, debemos discutir con todos y cada uno las prioridades y la dirección política del próximo gobierno (de coalición), porque gobernar significa eso, fijar prioridades y acordarlas con el pueblo a quien temporalmente estamos representando en la función pública.

Si no queremos ser cómplices de la desidia y la ignominia, no alcanza con testimoniar que no nos gusta. Debemos modificar la tendencia y romper con la abulia y la desesperanza.

Juan Ruiz Orrico- Ex candidato a Intendente