Se cumplen 92 años del inicio del primer mundial de fútbol

La 1ra. Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio de 1930. En este torneo, participaron 13 selecciones nacionales (12 invitadas más el organizador), divididas en 4 grupos. El campeón fue Uruguay que se impuso a Argentina en la final por 4:2.

Desde la fundación de la FIFA en 1904, se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial; sin embargo, la recién formada organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para semejante evento. Así, pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional, el que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos.

Tras el paso de algunos años, el Congreso de la FIFA realizado en 1928 en la ciudad de Amsterdam, decidió la realización finalmente de un torneo especializado, para el cual debería buscarse una sede. Rápidamente, varios países europeos presentaron su candidatura (Italia, Hungría, los Países Bajos, España y Suecia) junto a la de Uruguay. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años estaba a favor de la realización en el país sudamericano, el cual se encontraba en el centenario de su independencia y había obtenido en forma consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Además, las heridas de la Primera Guerra Mundial aún no habían cicatrizado completamente en el continente europeo, por lo que la preferencia por la realización en Uruguay serviría como una forma de alentar a la paz mundial.

Al ver que probablemente el torneo sería adjudicado al pequeño país del sur, los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino Adrián Béccar Varela promoviendo la candidatura de su país vecino, obligó al retiro de Italia. Así, Uruguay fue elegida unánimemente como sede del torneo.

El boicot

Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el Comité Organizador repartió las invitaciones para los 16 cupos para el torneo. Sin embargo, el rechazo continuo de la mayoría de los equipos de países del continente europeo fue sorprendente. Éstos argumentaron su ausencia debido a los altos costos que implicaba el viaje a través del Océano Atlántico y la fuerte crisis económica que había azotado en el último año. Aún cuando los uruguayos ofrecieron solventar todos los gastos involucrados y compensar a los equipos de fútbol profesional por la ausencia de sus jugadores, la mayoría de los países europeos rechazaron la invitación.

Sólo Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo. Francia fue prácticamente obligada a asistir debido a la presión ejercida por Jules Rimet, el cual también solicitó ayuda personalmente al rey Carol II de Rumania. El monarca obligó a la participación de sus jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey en una empresa petrolera rumana.

En el continente americano, Uruguay solicitó la ayuda a sus vecinos para organizar el torneo. Aun cuando invitió a todos los países, muchos se negaron a pagar la suma de dinero solicitada como apoyo a la organización, pecomo Ecuador.

Debido al rechazo de los países europeos, la Copa debió reducir su número de participantes de 16 a 13. El seleccionado de Egipto se anotó para el torneo, pero pidió que moviesen de fecha el comienzo ya que no llegaban a tiempo por culpa del viaje en barco. Finalmente la FIFA no aceptó el pedido y Egipto no pudo participar.