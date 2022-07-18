RODRIGUEZ DE ACEVEDO BELKYS GUADALUPE «BETY» Q.E.P.D

FALLECIÓ EN COLÓN ENTRE RÍOS EL DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022
CREMACION: LUNES 18 DE JULIO DE 2022 – HORA 16:00
SU HIJO: CARLOS ALBERTO ACEVEDO, SUS NIETOS, NIETOS POLÍTICOS, Y BISNIETA Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO.-
SUS RESTOS SON VELADOS Y POSTERIORMENTE SERÁN TRASLADADOS PARA SU CREMACIÓN, PARTIENDO EL CORTEJO FÚNEBRE DESDE LA SALA VELATORIA A LAS 15:00 HORAS DEL DIA LUNES 18 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.-
CASA DE DUELO: BULEVAR GÜEMES 332 COLON E.RIOS
CASA VELATORIA: PRESBÍTERO COT 107 COLON E.RIOS