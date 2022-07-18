lunes, julio 18, 2022
Fúnebres

RODRIGUEZ DE ACEVEDO BELKYS GUADALUPE «BETY» Q.E.P.D

FALLECIÓ EN COLÓN ENTRE RÍOS EL DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022

CREMACION: LUNES 18 DE JULIO DE 2022 – HORA 16:00

SU HIJO: CARLOS ALBERTO ACEVEDO, SUS NIETOS, NIETOS POLÍTICOS, Y BISNIETA Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO.-

SUS RESTOS SON VELADOS Y POSTERIORMENTE SERÁN TRASLADADOS PARA SU CREMACIÓN, PARTIENDO EL CORTEJO FÚNEBRE DESDE LA SALA VELATORIA A LAS 15:00 HORAS DEL DIA LUNES 18 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.-

CASA DE DUELO: BULEVAR GÜEMES 332 COLON E.RIOS

CASA VELATORIA: PRESBÍTERO COT 107 COLON E.RIOS

 

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