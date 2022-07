¿Qué hacer si un perro viene a atacar a mi perro?

Si alguna vez te has encontrado en la situación de tener que defender a tu perro ante el ataque inminente de otro can sabrás que este es un momento altamente estresante donde, muchas veces, nos bloqueamos y no sabemos cómo actuar.

Los perros pueden agredir a sus congéneres por muchas razones y el hecho de que se produzca un conflicto entre ellos no quiere decir necesariamente que uno de los animales sea agresivo. Saber anticiparse a un ataque y actuar con rapidez es muy importante, pero a veces resulta complicado prevenir el comportamiento de un animal, especialmente si no estamos acostumbrados a tratar con ellos o no conocemos su lenguaje. Por ello, en este artículo de ExpertoAnimal te ayudamos a comprender por qué otros perros quieren atacar al tuyo y qué puedes hacer si un perro viene a atacar a tu perro.

¿Por qué todos los perros atacan a mi perro?