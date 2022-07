No radicó denuncia: Balearon a un joven en un extraño incidente

Un joven de unos 22 años de edad, fue herido de un disparo de arma de fuego, pero tras ser internado, este manifestó a la Policía que no iba a radicar denuncia

Según se pudo saber, el incidente habría ocurrido minutos antes de las 22 horas, hecho que fuera alertado telefónicamente a la Comisaria Segunda, alertando sobre el ingreso de una persona al hospital Urquiza, la cual estaba herida de arma de fuego.

Al llegar los uniformados al nosocomio, se entrevistaron que la víctima, que dijo ser vecino de la zona de Villa Itapé, quien iba caminando por calle Henri en dirección oeste, luego de realizar compras en un almacén ubicado en 22 del Oeste y Henri, cuando llegando a la intersección de Henri con 23 de Oeste, escuchó que frena un motovehiculo a su espalda.

Al darse vuelta observó a dos sujetos que tenían casco color negro (único dato que puede aportar), instante que el conductor sacó entre sus ropas un arma de fuego, posiblemente un revolver y realizó un disparo, alcanzando la zona de muslo izquierdo del joven, para luego estos darse a la fuga desconociéndose destino.

Ante esta situación el herido fue trasladado por un vecino del lugar (del cual se desconoce datos filiatorios) hasta el hospital Justo José de Urquiza.

Consultado por el personal policial, el muchacho manifestó que no iba a realizar ningún tipo de denuncia o declaración ya que no vio quienes eran los agresores y no pudo ver siquiera bien el motovehiculo en el que circulaban, aclarando que no tienen ningún tipo de problema con nadie para sospechar de algún posible autor agregando que en la zona no vio testigos que pudieran ver lo sucedido.