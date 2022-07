NELIDA ELENA ALBERTINAZZI QEPD

Centro Cultural JJ Urquiza. Despedimos a Nélida con hondo pesar y esta frase no es un lugar común. Muy buena persona, excelente docente , no fue madre pero formo y educo a cientos de jóvenes como Maestra y Directora de la Escuela Normal, donde se destaco por su autoridad, y sus notorios propósitos de que los jóvenes aprendieran.Siempre se interesó por las cuestiones de la comunidad, últimamente se había acercado al Centro Cultural Urquiza, con una propuesta muy original, como es la colocación de baners y QR en la Basilica para una mejor información histórica a turistas y visitantes . Promovio así la formación de una Comisión “Amigos de la Basílica”, que luego de varias entrevistas con el Párroco local , llevo a cabo la idea , colocándose los mencionados dispositivos, que incluso se ampliaran que ilustran sobre la historia de la ciudad ,de la Basílica y de Urquiza, al que cariñosamente lo llamaba siempre “El Tata Justo”, le preocupaba que la información que se daba no era suficiente, por la riqueza y contenido de la misma, y muchas veces ello la llevaba a compartir material histórico con los viajeros a quienes los ilustraba de los principales hechos históricos sucedidos en esta ciudad, lo que explicaba con entusiasmo. Una docente nata, que hasta sus últimos momentos se preocupó en enseñar, en este caso hechos y la historia de esta ciudad . Estas cualidades la habían distinguido en su paso por la escuela Normal , a lo que le sumaba un trato atento, fino , buena disposición y prácticas en favor del otro. La muerte la sorprendió en medio de sus actividades preferidas, enseñando, o sea viviendo. Gracias Nelida y pedimos como hubieras deseado una oración en tu nombre.