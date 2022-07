Meillard: «no hay liderazgo en la conducción del socialismo»

El dirigente Juan Carlos Meillard, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, cuestionó el liderazgo de la conducción actual del PS entrerriano frente a la inactividad orgánica y a las diferencias que se evidenciaron dentro de la conducción.

«Estamos viviendo las consecuencias de una renovación de autoridades que fue un escándalo. No nos dejaron competir en las elecciones de la provincia, hubo irregularidades en los comicios, e incluso así nuestro grupo sacó más votos y ganamos en 7 de las 10 jurisdicciones partidarias que había en juego: Rossi es un presidente ilegítimo y a eso lo demuestra su falta de liderazgo, proyecto y conducción», precisó.

«Marcelo Haddad, referente del oficialismo en Paraná, se acercó a un sector del PRO, pero a su vez el Presidente del Partido en la provincia dijo en declaraciones radiales la semana pasada que ellos nada tienen que ver con el PRO, y que Frigerio había sido ministro de un gobierno neoliberal, y que a su entender eran peores que los gobiernos populistas. La conducción de Victoria, el centro más fuerte del oficialismo, quiere ser nuevamente una tercera opción electoral. En el departamento Uruguay el oficialismo se fracturó. No hay liderazgo provincial en el oficialismo y no saben qué hacer con el socialismo entrerriano», remarcó el uruguayense.

En ese marco, el dirigente entrerriano manifestó: «En un contexto de histórica precarización laboral, inflación imparable, deserción educativa, pobreza extrema de las familias y tristes jubilaciones para quienes construyeron este país, no sé puede priorizar el prejuicio con otras identidades por sobre los acuerdos que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Por último, Meillard concluyó: “Quienes fuimos terceras vías tenemos la responsabilidad y la oportunidad de aportar identidades a la coalición opositora para ampliar una propuesta que logre terminar con 20 años ininterrumpidos de los mismos en el poder. No queremos perder esa oportunidad y en la coalición queremos aportar y construir y no poner condiciones como siempre lo ha hecho cierta ortodoxa dirigencia Socialista».