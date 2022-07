Información de Colón

Se desarrolló el segundo abordaje frente al Bullying, Cyberbullying y Grooming para docentes y padres en Colón: En el salón del Club Sauce de la Ciudad de Colón, con los cupos de los dos turnos completos, se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación en el marco del Programa Municipal de Lucha contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming, destinado a madres, padres, docentes y directivos de instituciones educativas.

Se abordó la temática de nutrición emocional y afectiva en ámbito familiares y se trazó un eje estratégico en el ámbito educativo para prevenir el bullying. La disertación estuvo a cargo de Marilina Rotger, conocida especialista en Neurociencia cognitiva y educación emocional, Marilina es autora de dos trabajos al respecto, uno de reciente publicación.

La profesional es formadora de formadores, profesora en enseñanza primaria y universitaria, neurosis coeducadora, neuropedagoga, acompañante terapéutica, diplomada en neuroaprendizaje y educación de las emociones y dicta charlas sobre la temática en todo el país y en el exterior.

Sobre el Programa Municipal de Bullying, Ciberbullying y Grooming

Se plantean una serie de capacitaciones para docentes y directivos, charlas y talleres para estudiantes del nivel primario y secundario en una campaña de concientización en redes, charlas y orientaciones para padres familia o tutores. Se abordan diferentes temáticas, tendientes a prevención y promoción de los derechos, tipos de bullying (físico, verbal y social), Cyberbullying y su vinculación con la trata de personas, bullying en las escuelas, violencia silenciosa en las aulas, suicidio y consecuencias en la salud integral de los niños y jóvenes.

Entre los puntos destacados del Programa Municipal de Lucha contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming, se propone:

* Garantizar el derecho a una conciencia pacífica, libre de violencia física y psicológica.

* Promover que las instituciones educativas elaboren o revisen sus normas de convivencia.

* Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz frente al maltrato físico o psicológico.

* Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos docentes para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las mismas.

* Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las jurisdicciones para la prevención e intervención ante situaciones de violencia.

Las entidades de bien público podrán inscribirse al beneficio de la Tarifa diferencial: La secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón informa que aquellos representantes de organizaciones sociales podrán solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico. Está dirigido a Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro.

Se podrá solicitar la tarifa diferencial siempre que las actividades que brinden no estén aranceladas, no sean instituciones educativas de carácter privado, no hayan sido creadas por una empresa comercial, bancaria, productiva, o de servicios con fines de lucro, no tengan su sede central en el extranjero, no sean entidades religiosas, las que se tramitan a través de la Secretaría de Culto.

Para mayor información, ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-la-tarifa-diferencial-para-entidades-de-bien-publico