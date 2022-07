Explosión en un edificio de Montevideo. Varios pisos destrozados, hay ocho heridos, tres de gravedad

Bomberos y Policía de la capital uruguaya trabajan en el lugar para evaluar los daños de las estructuras. Todavía no hay una causa oficial determinada sobre la explosión. Se estima fue una caldera de gas.

Pasadas las 9 de la mañana se registró una explosión en un edificio ubicado sobre la calle Leyenda Patria e Hidalgos en Villa Biarritz, en Punta Carretas, que derivó en varios pisos destrozados. Tres personas fueron derivadas al Hospital Británico, dos de ellas en estado comprometido y otras cinco personas resultaron heridas, informó la Policía.

«Toda la gente que tenía que ser asistida ya lo fue y la que debía ser internada ya lo fue», dijo José Antonio Rodríguez, director de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Rodríguez dijo que más de 40 personas trabajan con cuatro móviles más los equipos de coordinación.

De las personas en gravedad derivadas al Hospital Británico una es por intoxicación de monóxido de carbono lo que generó el compromiso de las vías respiratorias y dos por quemaduras en el cuerpo. Todas las personas afectadas son mayores de edad y no hay menores afectados, según informó Policía.

El mayor impacto se verifica en el segundo y tercer piso. El tercer piso registró además un incendio.

Ministerio del Interior y Bomberos informaron que «aparentemente» se produjo «una explosión de ambiente a nivel y posterior incendio«. Estiman que podría haber sido una caldera. El ministro de Interior Luis Alberto Heber concurrió al lugar.

Alejandro, un vecino del edificio relató que hacía días se reportaba un «olor raro» a gas en el edificio. El hombre estaba en el quinto piso en la cocina de su casa cuando se produjo la explosión. «Se escucho un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen. No entendía nada, quedé mareado», dijo. Resultó con un corte en la cabeza. Recibió varios puntos pero se encuentra bien.

Las autoridades reportan que si bien hay daños estructurales importantes no hay compromiso estructural del edificio o sea que se descarta un posible derrumbe.

Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona porque hay todavía objetos contundentes que podrían implicar peligro. «En la periferia por la otra cuadra hay vidrios rotos, así que esta zona primaria es la zona roja de trabajo Le recomendamos a la gente que no circule», dijo el director de SAME. Asimismo se están movilizando todos los vehículos del lugar.

Los edificios continuos también muestran impacto en su fachada. Las personas allí han sido evacuadas. Fuente El Pais