Entre Ríos será la primera provincia con una Ley contra el antisemitismo y la discriminación

El gobernador Gustavo Bordet presentó el proyecto de Ley elaborado junto a la colectividad judía por el cual la provincia adhiere a la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto y a la Ley Nacional N° 23.592 de actos discriminatorios.

El proyecto reafirma el compromiso irrestricto de la provincia con los derechos humanos, la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo al antisemitismo. Asimismo, se indica la adhesión a la Ley Nacional N° 23.592 de actos discriminatorios.

Además, adopta la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto; faculta a la Fiscalía de Estado a denunciar en los casos de antisemitismo; insta al Estado querellar los actos de discriminación y de antisemitismo; y estipula la implementación políticas de promoción de derechos humanos, prevención de la discriminación y el antisemitismo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo General de Educación.

Bordet hizo entrega del proyecto a la titular del Senado, Laura Stratta, con el fin de “ir a una sociedad más justa, inclusiva, tolerante y democrática», expresó.

Participaron del acto el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, y el titular de la Asociación Israelita de Paraná, Daniel Soskin.

También fueron parte del acto el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Durante la reunión, Bordet puso en valor “todo lo que venimos trabajando y que está compendiado en distintos decretos y resoluciones del Consejo General de Educación”, y resaltó que la futura Ley “resulta un instrumento mucho más fuerte y que trasciende gestiones de gobierno”.

«Tal como lo plantearon las organizaciones, esto queda plasmado en un texto legal”, subrayó el mandatario provincial, y destacó que la decisión de plasmar estas definiciones en una ley significa “darle un rango superior, que genere el compromiso de todas las fuerzas políticas”, para lo cual espera que “sea aprobado por unanimidad”.

Además, confió que “Entre Ríos sea la primera provincia que tenga una ley de antidiscriminación y antisemitismo”, y llamó a avanzar “hacia una sociedad más justa, inclusiva, tolerante y democrática».

«Este era el compromiso que habíamos asumido. Es un paso más en todo lo que venimos trabajando en conjunto para resolver casos puntuales. Compendiarlo en una ley nos da la seguridad de que esta política tendrá proyección en el tiempo”, explicó Bordet.

Sentar las bases

A su turno, la vicegobernadora Stratta afirmó que la iniciativa “tiene que ver con construir una provincia que sea tolerante, justa y que desaliente la discriminación. Hay instrumentos que vienen marcando este camino, cuando incorporaron el concepto de antisemitismo en un decreto, o la incorporación de la Shoá a la currícula educativa”, remarcó.

En el mismo sentido consideró: “Esto era un aporte muy valioso que ustedes querían hacer desde las organizaciones e instituciones. Por eso nos pusimos a trabajar en esta ley que va sentar las bases para seguir construyendo una provincia más justa. El valor no es solamente lo que el texto propone, sino el trabajo articulado que venimos sosteniendo a lo largo de este tiempo y que da sus frutos”.

“Si hay una característica que ha tenido el gobernador Gustavo Bordet es hacer del dialogo social un culto, pero sobre todo trabajar para que ese dialogo luego se traduzcan en acciones concretas y que nos permitan de verdad construir una mejor sociedad. Este proyecto es fruto de ese trabajo conjunto. La verdad es que estamos muy contentos de que sea la primera provincia en tener una ley de estas características, que lógicamente asume este proceso y nos permite tener una política de Estado en la provincia de Entre Ríos”.

Puertas abiertas

Por su parte, el presidente de la DAIA Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, habló de “amigos, más que funcionarios, porque transitamos un camino en el que pudimos comprendernos y ponernos en el lugar del otro que es lo más difícil como sociedad. Como entrerriano, uno busca que su provincia, su ciudad, sea la primera que toma la posta, la de vanguardia. No es tan normal que estén las puertas tan abiertas como las tenemos en ese gobierno para colaborar y trabajar», remarcó.

En ese sentido, sostuvo que, «cuando uno encuentra las puertas abiertas, uno intenta lograr más cosas. Lo de hoy no es un paso más porque se termina de cerrar un círculo que se inició con la Semana de Shoá que es la parte educativa porque si la educación no existe, todo el trabajo que podamos hacer es siempre de reacción y no de educación y prevención».

«Tenemos una provincia libre de discriminación. No sólo antisemitismo que es lo que refiere a la comunidad judía, sino la discriminación en general. Por eso esta ley es importante porque adhiere a la ley antidiscriminatoria y mira todos los tipos de discriminación», insistió.

Luego, manifestó que «esta provincia tienen tolerancia cero a la discriminación. Cuando el gobernador dice que en esta provincia no hay cabida para la discriminación, esto es lo que está haciendo hoy la provincia. Es decir, más allá de la adhesión al concepto de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto con todos sus ejemplos, y la adhesión a la ley antidiscriminatoria, el hecho que a través de la Fiscalía de Estado se tome el compromiso de denunciar cualquier hecho de discriminación en la provincia y querellar en el ámbito federal, es lo que nosotros llamamos la primera”.

En ese marco, Soskin insistió: “La provincia de Entre Ríos es la primera que, ante cualquier hecho de discriminación o antisemitismo, denunciará el hecho y se constituirá en querellante. Constituirse en querellante significa que la provincia siente la ofensa como propia», remarcó antes de mencionar también la presentación del plan de desarrollo del Circuito de Colonias Judías que hizo el gobernador Bordet días atrás.

«Somos los que estamos tomando el primer paso en temas tan sensibles que para nosotros sigue siendo un motivo de orgullo porque siempre queremos más construyendo para todos los colectivos discriminados», apuntó.

A modo de cierre, agradeció al gobernador, la vicegobernadora, al presidente de la Cámara de Diputados y el Fiscal de Estado, además de todos los involucrados en el proyecto. «Felicito a esta provincia, nuestra provincia, por este logro. Nosotros que fuimos perseguidos por tanto tiempo, cuando vemos que un Estado toma esta medida, realmente nos sentimos en casa», concluyó.

El proyecto de Ley

En el proyecto de ley se señala que la provincia de Entre Ríos reafirma su compromiso irrestricto con los derechos humanos, la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo al antisemitismo. Asimismo, se indica la adhesión, en cuanto fuere materia de su competencia, a la Ley Nacional N° 23.592 de actos discriminatorios.

Además, se adopta la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, la cual indica que es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.

También se indica que el Estado, a través de la Fiscalía de Estado, formulará denuncia en los casos en que se produzcan hechos que encuadren en la definición de antisemitismo y de cualquier otra forma de discriminación.

En otro artículo, se establece que el Estado podrá constituir querella en causas que investiguen actos de discriminación y de antisemitismo, y podrá actuar de manera conjunta con las organizaciones con personería jurídica que se avoquen a la lucha contra la discriminación y el antisemitismo.

Por último, estipula que el Ministerio de Gobierno y Justicia implementará políticas de promoción de derechos humanos, prevención de la discriminación y el antisemitismo, en coordinación con el Consejo General de Educación.