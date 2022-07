En Paraná, Frigerio y Bullrich resaltaron la necesidad de “estar cerca de la gente”

El diputado nacional, Rogelio Frigerio y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich realizaron actividades en la capital provincial y coincidieron en “estar cerca de la gente” en estos tiempos complejos que atraviesa el país.

La primera actividad de la jornada de los referentes de Juntos por el Cambio fue una conferencia de prensa en el Salón Coliseo. Allí, Bullrich sostuvo que en las recorridas que realiza por el país “se nota una angustia muy profunda del pueblo argentino, una situación en la que el pueblo siente que se está desangrando, porque todo lo podía soñar o acceder está en decadencia, y es necesario hacerse cargo de esto”.

En ese contexto, advirtió: “Nosotros tenemos una responsabilidad frente a una sociedad que se siente sola y abandonada por un gobierno que no está, que tiene una ausencia profunda”.

Y en tal sentido, ahondó: “Siento que me tengo que hacer cargo, porque el gobierno está en su nube, en su lugar. Ayer la ministra de Economía estuvo con cinco gobernadores, en una muestra de más debilitamiento. Entonces nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos en el Congreso de la Nación –que es donde nos eligieron- la posibilidad de pensar herramientas en tres aspectos fundamentales: el trabajo para que haya contrataciones fáciles y rápidas; la educación para recuperar estas pruebas que salieron tan mal; y la necesidad de dejar de emitir y dejar de gastar para que la inflación no sea una corrida cada vez peor”.

“Siento esa necesidad de hacernos cargo para que la gente sienta que estamos ahí, que nuestro lugar es un lugar importante, porque de no ser así vamos a estar esperando a esta decadencia y a esta Argentina que se nos va de las manos. Es importante que la sociedad sepa que estamos acá, que estamos presentes, que nos jugamos por la gente, mientras el gobierno sigue ausente o diciendo cosas que son increíbles. Ahí tenemos que estar nosotros como una fuerza unida, fuerte, concreta, consistente y que utilice las herramientas que el pueblo nos dio para este momento. Este es un paso que Juntos por el Cambio tiene que dar, hacerse cargo y tratar de evitar más daño, tenemos que usar el Congreso para evitarlo”, planteó Bullrich.

“La gente está angustiada, está emocionalmente mal, económicamente mal, educativamente mal, moralmente mal y necesita que la abracemos. Con un pueblo llorando, lo que tenemos que hacer es estar con la gente”, resumió.

Frigerio: “Entre Ríos tiene que salir de esta siesta eterna”

A su turno, el diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseveró que “en este año, la gente nos quiere ver trabajando para ver cómo salimos adelante, cómo vamos a proponerle a la sociedad algo superador de todo lo que se ha vivido y que llevó a tanta angustia y desesperanza”.

“Los políticos tenemos que ocuparnos en prepararnos para salir de este pozo y para darle a la gente la esperanza que necesita para sobrevivir en este momento tan difícil”, sentenció.

En cuanto a la realidad provincial, Frigerio sostuvo que “el espacio político que gobierna nuestra provincia desde hace larguísimos 20 años no le ha dado respuestas a la gente. La provincia está mal en términos absolutos, como está la Nación, pero también en términos relativos, porque los entrerrianos vemos cómo otras provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza se nos van alejando en términos de desarrollo por los errores que se cometen en las políticas públicas locales”.

En ese marco, indicó que “hay muchísimo potencial en Entre Ríos, no hay ninguna otra provincia argentina que tenga el potencial desaprovechado que tiene Entre Ríos, ninguna otra que tenga un techo tan alto, y requerimos de un plan de transformación, de un plan de desarrollo para aprovechar ese potencial dormido. Tenemos que salir de esta siesta eterna, para eso hace falta un plan, proyectos, equipos técnicos preparados”.