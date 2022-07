Emitieron comunicado las instituciones entrerrianas que demandaron al Gobierno de Entre Ríos por la matanza de fauna autóctona

Las instituciones abajo firmantes, quienes presentamos un Recurso de Amparo ante la Justicia provincial para que se derogue la insensata, infundada e irresponsable Resolución Nº 1099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, sentimos la necesidad de expresar nuestra humilde postura acerca de un tema que ha causado mucha polémica en las últimas semanas: la habilitación de la caza de especies de animales autóctonos propiciada por el propio Gobierno entrerriano.

Entendemos que la caza -si bien significó otrora un medio de supervivencia para el ser humano- hoy causa el rechazo y repudio de la inmensa mayoría de la sociedad por tratarse de una práctica cruel, violenta, anacrónica y que atenta contra seres vivos que forman parte del Patrimonio Natural y Cultural de la sociedad misma. Hay un cambio de paradigma que se vislumbra en una contundente postura crítica por parte de la sociedad ante este tipo de prácticas aberrantes.

Debemos cambiar nuestro vínculo con la naturaleza. Estamos a contramano del mundo. Debemos dejar de lado la falacia economicista de la producción en detrimento de nuestro entorno natural. El objetivo de las políticas públicas no puede ser el de producir a expensas del deterioro ambiental que ponga en jaque a nuestra biodiversidad y la vida individual de cada ser. La propia Cámara Entrerriana de Turismo rechaza a la caza como actividad turística. Hoy se imponen otros caminos más amigables con el entorno, más sustentables. El turismo de naturaleza, que propone la apreciación y el respeto por el entorno y a su vez resulta una actividad rentable, es una de las opciones. La caza no es deporte, no es turismo y nos rehusamos a que sea lo que Entre Ríos ofrezca al mundo como producto turístico.

En este sentido, el rol del Gobierno debería ser el de propiciar instancias de diálogo y debate entre los diferentes actores involucrados en pos de un consenso que busque soluciones participativas a este tipo de problemáticas. Que la gente sea quien decida y que el mandato social que surja de este consenso sea atendido y llevado a la práctica por los funcionarios correspondientes. Que no surja de estudios de dudosa valía y de la improvisada gestión de funcionarios que carecen de toda idoneidad para ejercer sus cargos. El Gobierno no puede ni debe darle la espalda a las exigencias de cambio de la sociedad a la cual representa.

Sabemos que somos “punta de lanza” al abordar esta problemática que muchos no se animan a tratar porque tocan los intereses económicos de unos pocos que se enriquecen a costa de destruir nuestra biodiversidad, afectando los intereses fundamentales de varias especies. Sabemos que somos “punta de lanza” en haber instalado el debate en nuestra provincia sobre estas polémicas prácticas. Y apostamos a que nuestro impulso se contagie y difunda a otras instituciones y organismos públicos de gestión del país y países vecinos para que por fin podamos como sociedad experimentar el cambio que, sin duda, necesitamos y exigimos.

CEYDAS-Foro Ecologista de Paraná-CAASER-AJAM-Conciencia Animal-Luz del Ibirá-Ayuda Animal-Ecoguay-Fundavida