El sub 15 de Regatas va en busca de la Copa de Oro

La Liga Provincial de Clubes masculina – sub15, tiene a sus finalistas e irán en busca de la Copa de Oro, el fin de semana del 8, 9 y 10 de julio en la capital de la provincia entrerriana.

Estudiantes de Paraná será el organizador y los demás equipos que disputarán el cuadrangular, son Neptunia de Gualeguaychú, Parque Sur y Regatas de Concepción del Uruguay.

Los dirigidos técnicamente por Alejandro Burgos, acompañado de Cristian Domínguez como asistente técnico y Juan Quino, preparador físico, viajan a Paraná en la mañana del viernes, con toda la ilusión de conseguir la Copa de Oro.

Los jugadores que forman parte de este largo y exitoso recorrido, son ACOSTA, TOMÁS – ARTUSI, MATEO – BLANC, SALVADOR – BONFANTINO, SEBASTIÁN – BRIOZZO, GONZALO – BURGOS, JOAQUÍN – BURGOS MERELLO, JOAQUÍN – CABRAL, MANUEL – DI MARIO, FELIPE – ETCHEPARE, JUAN IGNACIO – FAGÚNDEZ, AMÉRICO – FAN, MATEO – GARCÍA, ANUAR – GARCÍA, JEREMÍAS – GONZÁLEZ, VALENTINO – HUERTA, FELIPE – IGLESIAS, SANTIAGO – LAZZA, ALEXANDER – LLAMERA, MÁXIMO – LÓPEZ, JULIÁN – LÓPEZ, NICOLÁS – MIGLIASSO, VALENTINO – NUÑEZ, TADEO – PAPES, TIZIANO – QUIROGA, BLAS – RÍOS, LAUTARO – ROTH LORENZO – SIGOT, FRANCISCO – SOLDERA, SEBASTIÁN – TOSO, RODRIGO – VEGETTI, PEDRO – VERÓN, TOMÁS.

El fixture ya programado es el siguiente: VIERNES 8/07 – 18:30 hs, Parque Sur vs. Regatas – 20:30 hs, Estudiantes vs. Neptunia.

SÁBADO 9/07 – 18:00 hs, Neptunia vs. Parque Sur – 20:00 hs, Estudiantes vs. Regatas.

DOMINGO 10/07 – 10:00 hs, Neptunia vs. Regatas – 12:00 hs, Estudiantes vs. Parque Sur.

Juliana Garnier – prensa Regatas