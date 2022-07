Duro reclamo de San Marcial en la Liga de fútbol

La dirigencia del club San Marcial, campeón y permanente animador del fútbol femenino que organiza la liga uruguayense, presentó una dura carta dirigida a las autoridades y al Tribunal de Disciplina de la entidad que rige los destinos del fútbol uruguayense. Expresan el profundo malestar por las agresiones verbales e insultos que reciben sus jugadoras, a la vez que solicitan sanciones ejemplares.

A continuación, la carta que se presentó en la sede liguista:

Honorable Tribunal de disciplina de Concepción del Uruguay

S_________/__________D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter como Presidente del Club Social y Deportivo San Marcial, para ponerlos en conocimiento de los hechos ocurridos el día domingo, 12 de junio del corriente año, en la cancha de María Auxiliadora, en el partido por la 9na fecha del campeonato local, disputado por nuestro plantel de la primera división femenina y el Club Atlético Almagro y en consecuencia solicitar que este Tribunal arbitre las medidas correspondientes, tendientes a erradicar cualquier acto de discriminación y violencia en los futuros encuentros en los que se vean involucrados jugadores/as de la institución mencionada, como así su público simpatizante.

De conformidad a lo expresado ut-supra debemos hacer mención que los hechos que a continuación se relatan, son una práctica común, ordinaria y característica de la institución hacia nuestro plantel. Es así que a lo largo de los ocho años que disputamos cada campeonato local o provincial y nos hemos enfrentado a dicho club, hemos padecido del accionar violento, encuadrando el mismo en violencia verbal y física a través del discurso de sus jugadoras, simpatizantes o personas cercanas a su institución del tipo homofóbicas, sexistas, clasistas, etc.

En atención a la inacción desplegada por los árbitros encargados de impartir justicia dentro del campo de juego hemos decidido tomar todas las acciones que correspondan a fin de erradicar completamente la violencia dentro del espectáculo deportivo, lo cual requiere de la atención de todos los organismos ligados directa o indirectamente a la práctica deportiva, por lo que solicitamos a este Tribunal no solo tome conocimiento de los hechos descriptos, sino que en consecuencia falle sancionando a la institución que permite que cada fin de semana se dé la reiteración de actos de similares características.

Es deber de este tribunal advertir y en caso de mantener las conductas descriptas SANCIONAR el accionar VIOLENTO del Club Almagro, de conformidad a la Ley 23.184 Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, como la aplicación del reglamento dispuesto por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, REGLAMENTO DE TRANSGRESIONES Y PENAS, con el fin de desterrar todo hecho de violencia y discriminación que se da en el ambiente del fútbol.

Que lo requerido tiene fundamento en el cuidado de la integridad física y psicológicas de las jugadoras de fútbol que son las receptoras de la violencia ejercida y de la cual nuestra dirigencia bajo ningún concepto será cómplice, por lo que a continuación, de manera textual se expresan los agravios recibidos hacia nuestras jugadoras y Cuerpo Técnico.

Las expresiones utilizadas por el equipo rival, durante los setenta minutos del partido, fueron las siguientes:

“Me vas a decir que no te diste cuenta que el lateral era para Almagro, pelotuda de mierda”

Cuando una jugadora se encontraba en el piso su expresión era “tocala si a esa le gusta, son todas tortas”

“Hija de putas”

“Tortilleras de mierda”

“Métele el dedo que les gusta”

“Maricona”

“Burra”

“Conchuda”

“Pero que lo van a suspender, lloronas de mierda, siempre lo mismo, a mí no me va a callar nadie, que me vengan a sacar, a mí no me va a sacar nadie de acá, yo estoy afuera”

“Llorona”

“Gorda de mierda”

“Hay que reventarlas”

“Crotas de mierda”

“La número 8 es árbitra por eso no le cobra”

“Vieja chota, jubílate”

Ahora bien, no somos la única institución que ha padecido y padece violencia por parte de las personas que integran dicho plantel, estos hechos se han sucedido en encuentros mantenidos con otras instituciones de otras localidades como lo fue en el Torneo de Copa Entre Ríos, en el partido disputado entre el Club Atlético Independiente de Gualeguaychú y Almagro, donde el equipo de Gualeguaychú debió ser escoltados por la Fuerza Policial hasta lograr salir del estadio.

Claramente el deporte no apunta a generar este tipo de escenarios, los cuales no solo no son propicios, sino que son contrarios al ordenamiento jurídico y por tal motivo merecen ser sancionados en busca de erradicar de manera definitiva todo tipo de accionar violento contra la mujer y cualquier género que se encuentre presente dentro del espectáculo, es sabido que no tomar medidas al respecto no hace más que seguir fomentando violencia lo que puede transformarse en conductas que no hagan más que escalar al máximo produciendo daños totalmente irreparables sobre la persona de las jugadoras, e incluso público en general.

Buscamos trabajar sustancialmente en contra de la discriminación, fomentando y forjando una conciencia abierta e igualitaria. Repudiamos radicalmente lo sucedido y confiamos en la buena voluntad del presente tribunal de faltas, quien con responsabilidad discernirá y aplicará las medidas reparatorias que deberá asumir el club y los simpatizantes responsables de los hechos acaecidos avalados por los precedentes jurisprudenciales del caso a nivel local , como así también mundial, de entidades que nuclean al fútbol federado como lo ha hecho la aplicable en el ámbito local, como lo ha hecho la CONMEBOL quien ha modificado su articulado del Código Disciplinario en su El Articulo 17 quedando de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 17. DISCRIMINACIÓN: 1. Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen será suspendido por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses.

2. Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen será sancionado con una multa de al menos DÓLARES AMERICANOS CIEN MIL (USD. 100.000). Asimismo, el Órgano Judicial competente podrá imponer la sanción de jugar uno o varios partidos a puerta cerrada o el cierre parcial del estadio.

3. Si las circunstancias particulares de un caso lo requieren, el Órgano Judicial competente podrá imponer sanciones adicionales a la Asociación Miembro o al club, jugador u oficial responsable.

4. Se prohíbe cualquier forma de propaganda de ideología antes, durante y después del partido. A los infractores de esta disposición les serán de aplicación las sanciones previstas en los apartados 1 a 3 de este mismo artículo”.

Las competiciones organizadas por la CONMEBOL exigen de la colaboración de todos los involucrados de forma a prevenir comportamientos antideportivos, particularmente racismo, xenofobia o cualquier otra forma de discriminación.

La CONMEBOL como entidad matriz del fútbol sudamericano condena enérgicamente este tipo de comportamiento, teniendo como propósito principal consolidar espacios libres de cualquier tipo de violencia, luchar contra el racismo y toda forma de discriminación en los estadios de fútbol de Sudamérica y defender los valores positivos que son la base del fútbol: el respeto al rival, el espíritu deportivo, la tolerancia y el Fair Play.

La CONMEBOL insta a los clubes participantes a difundir mensajes educativos, de concienciación, desarrollar ideas y estrategias con el fin de potenciar los valores deportivos y erradicar todo tipo discriminación en el fútbol.

Por todo ello, y a fin de comenzar a tomar medidas concretas para erradicar todo tipo de violencia en las canchas de fútbol, nos ponemos a disposición a fin de exigir que este tipo de hechos no se repitan en el ambiente deportivo del que somos parte.

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición.